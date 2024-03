ZAHAROVA UPOZORAVA NEMAČKU: Ukoliko ništa ne bude preduzeto, najmonstruoznija stvar je...

PRESRETNUTI razgovori između oficira nemačke vojske o mogućnostima udara na Krimski most pokazuju da denacifikacija Nemačke nije završena i da to, ukoliko se ne promeni, predstavlja opasnost po tu zemlju, rekla je danas portparolla ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Foto: Profimedia

- Sada shvatamo da Nemačka nije u potpunosti denacifikovana. Najmonstruoznija stvar je u tome da će to, ukoliko ništa ne bude preduzeto i to nemački narod ne spreči, dovesti do teških posledica po samu Nemačku - naglasila je Zaharova na marginama Svetskog omladinskog festivala u Sirijusu, piše RIA.

Svetski omladinski festival održava se od 1. do 7. marta na teritoriji Sirijusa.

Naselje Sirijus nalazi se na ruskoj crnomorskoj obali kraj Sočija i ima poseban status Federalne teritorije koja je stvorena na osnovu dečijeg Obrazovnog centra u Olimpijskom parku u Sočiju. Ovo je prva teritorija u Rusiji sa sličnim statusom.

BONUS VIDEO: VAZDUŠNI NAPAD NA STAMBENI KOMPLEKS: Izraelci bombardovali stambene zgrade u Kan Junisu