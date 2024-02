NETANIJAHU ZAPRETIO: Raste pritisak da se zaustavi rat, ali ja ću mu se odupreti

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanijahu izjavio je večeras da raste pritisak da se zaustavi rat u Gazi, ali je istakao da će mu se odupreti.

Foto: AP Photo/Yuval Chen, Yediot Ahronot/AP Photo/Tsafrir Abayov

On je na konferenciji za medije poručio da će se ofanziva u Pojasu Gaze nastaviti do "potpune pobede", prenosi Tajms of Izrael.

Dodao je da će se pored sukoba u Kan Junisu, IDF fokusirati i na borbe protiv Hamasa u centralnom delu Pojasa Gaze i Rafi, gradu na granici sa Egiptom.

- Oni koji ne učestvuju u borbama biće evakuisani, humanitarna pomoć će im biti poslata, a međunarodno pravo će se poštovati - poručio je Netanijahu.

Istakao je da će Izrael učiniti sve kako bi vratio taoce koje Hamas drži u Pojasu Gaze.

- Zahtevam da budu objavljena imena svih talaca koji bi trebalo da budu oslobođeni u okviru predloženog dogovora - rekao je izraelski premijer, dodavši da je "prerano" reći da li će dogovor biti postignut.

Naglasio je da Izrael, "u svakom slučaju, neće kapitulirati pred zahtevima Hamasa".

- Odlučni smo da vratimo sve taoce - poručio je Netanijahu.



