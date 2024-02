ŠOLC NE DA RAKETE TAURUS: Ukrajina neće dobiti projektile kojima bi mogla da gađa rusku pozadinu

NEMAČKI kancelar Olaf Šolc odbacio je ideju isporučivanja raketa "taurus" Ukrajini, navodeći da bi tom odluko Berlin mogao da bude uvučen u sukob.

Foto printskrin youtube big gun

-Nigde i nikako ne smemo biti povezani sa ciljevima koje ovaj sistem može pogoditi, rekao je Šolc novinarima u Berlinu.

Prema njegovim rečima, nemački specijalisti bi bili potrebni da rukuju "taurusima", a Nemačka ostaje dosledna principu da nijedan nemački vojnik neće kročiti na ukrajinsko tlo.

-Iz tog razloga, tema isporuke raketa „taurus“ Ukrajini nije na dnevnom redu u Nemačkoj. Iznenađen sam da neke ljude uopšte nije briga, niti se pitaju da li bi to na neki način moglo da dovede do učešća u ratu, dodao je on.

Prethodno je nemački Bundestag odbacio je rezoluciju kojom se zahteva da ta zemlja Ukrajini isporuči krstareće rakete "taurus".

Foto: Tanjug/AP

Čak 480 poslanika je glasalo protiv dokumenta koji je pokrenula frakcija opozicionog bloka Hrišćansko-demokratske i Hrišćansko-socijalne unije (CDU/CSU). Dokument su podržala 182 poslanika, uz još pet uzdržanih.

Prošlonedeljna anketa INSA-e takođe pokazuje da Nemci strahuju da bi sukob mogao da se prelije na teritoriju NATO-a i preraste u rat Rusije i bloka predvođenog SAD. Oko 61 odsto ispitanika je reklo da ih brine ova mogućnost.

Skoro polovina Nemaca smatra da Berlin ne bi trebalo da šalje rakete "taurus" dugog dometa u Ukrajinu.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - RUSI UNIŠTILI PRVI ABRAMS: Američki tenk u plamenu