MELONIJEVA UDARILA NA PUTINA: Rusija joj kriva za rat na Bliskom istoku, pomenula i Balkan

RUSKA invazija pre dve godine bila je samo uvod u napad militantne grupe Hamas na Izrael prošlog oktobra, izjavila je italijanska premijerka Đorđa Meloni u intervjuu objavljenom u subotu.

Foto: Tanjug/AP

- Da Rusija nije napala Ukrajinu, verovatno Hamas ne bi izveo takav napad protiv Izraela - rekla je Đorđa Meloni listu Il Žurnale, govoreći o napadu 7. oktobra u kojem su pripadnici Hamasa ubili 1.200 i oteli 250 ljudi.

- Bilo je neizbežno da takvo ozbiljno kršenje međunarodnog prava, i to od strane stalnog člana Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ima kaskadne posledice na druge oblasti sveta, od Bliskog istoka do Balkana, pa do Afrike - rekla je Meloni u intervjuu, koji je objavljen dok je u Kijevu zajedno sa drugim evropskim liderima obeležavala drugu godišnjicu vojnog napada ruskog predsednika Vladimira Putina na Ukrajinu.

Foto: Tanjug/AP

- To je igra koju igramo, i moramo toga biti svesni. Ako međunarodno pravo ne bude ponovo uspostavljeno u Ukrajini, sukobi širom sveta će nastaviti da se množe - rekla je.

Meloni je takođe izrazila podršku dvodržavnom rešenju, koje, kako je rekla, "leži u interesu svih, kako Izraela tako i Palestine", preneo je Blic.

