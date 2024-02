OFANZIVA NA RAFU OD RAMAZANA? Izrael upozorio da će krenuti u napad na jug Gaze ako Hamas ne oslobodi sve taoce

DUGOOČEKIVANA kopnena ofanziva na Rafu, grad na jugu Pojasa Gaze, na granici sa Egiptom, gde je utočište našlo oko 1,5 miliona raseljenih Palestinaca, mogla bi da startuje već početkom marta. Izraelski zvaničnici upozorili su juče palestinsku militantnu grupu Hamas da će, ukoliko do 10. marta ne oslobode sve preostale taoce u Gazi, Izraelske odbrambene snage (IDF) pokrenuti vojnu operaciju na ovaj grad. Najave o novim žestokim borbama u uzavreloj enklavi dolaze dok se u Izraelu pojačavaju pritisci na vladu premijera Benjamina Netanijahua da podnese ostavku i da se održe novi izbori.

Tanjug

- Svet i vođe Hamasa treba da znaju da, ako do Ramazana taoci ne budu u svojim kućama, borbe će se nastaviti i u oblasti Rafe. Hamas ima izbor. Mogu da se predaju, oslobode taoce i civile u Gazi i tako proslave Ramazan - poručio je član izraelskog ratnog kabineta Beni Ganc, naglasivši da će ofanziva biti u sklopu dijaloga sa Amerikancima i Egipćanima, tako što će se olakšati evakuacija civila da bi se broj žrtava sveo na minimum.

Pokretanje vojne operacije na još jedan grad u enklavi ponovo je otvorilo pitanje šta će biti sa 1,5 miliona civila koji su se tu sklonili od borbi u ostatku Gaze. Nedavno je i predsednik SAD Džozef Bajden upozorio saveznike u Izraelu da ne kreću sa ofanzivom na Rafu dok se prethodno ne osigura bezbednost civila u tom južnom gradu.

Raseljeni Palestinci u Rafi žive u teškim uslovima, dok je UN nedavno objavila da je ključna bolnica u Gazi, Naser, u Kan Junisu, severno od Rafe, prestala sa radom nakon upada IDF. Izraleska vojska kaže da je napad na bolnicu sproveden, jer su imali podatke da se tamo nalaze taoci koje Hamas krije na nepoznatim lokacijama u Gazi. Izrael još nije saopštio eventualni plan evakuacije civila pre početka kopnene ofanzive na Rafu.

Rat u Gazi izgovor za SAD SAD koriste rat u Pojasu Gaze kao izgovor za jačanje američkog prisustva u regionu Bliskog istoka, ocenjuje načelnik iranske vojske general-major Mohamed Hosein Bakeri i tvrdi da američka vojska, koja se donekle povukla iz regiona Bliskog istoka, traži izgovore da se odmah vrati. "Napad Hamasa na jug Izraela poslužio je kao izgovor za SAD da rasporede snage u Sredozemnom moru, Crvenom moru i zapadnim delovima Indijskog okeana", poručio je on.

U međuvremenu, na hiljade Izraelaca okupilo u Tel Avivu protestujući protiv Netanijahua i njegove vlade. Demonstranti su tražili nove izbore, umesto redovnih, 2026, nezadovoljni potezima izvršne vlasti. Uprkos pritiscima javnosti Netanijahu ne želi da odstupi sa funkcije.

- Poslednje što nam je sada potrebno su izbori, jer će nas to odmah podeliti. Sada nam treba jedinstvo - kaže izraelski premijer, čija vlada ima problem i sa Međunarodnim sudom pravde (MSP) u Hagu, koji je juče otvorio jednonedeljno ročište o pravnim posledicama izraelske okupacije palestinskih teritorija.

Tokom ročišta, predstavnici više od 50 država treba da se obrate sudijama. Sudu se prvo obratio palestinski šef diplomatije Rijad al Maliki, koji je optužio Izrael da sprovodi genocid u Pojasu Gaze.

- Moralna je i zakonska obaveza da se to što pre okonča. UN su u svoju Povelju unele pravo svih naroda na samoopredeljenje i obećale da će osloboditi svet kolonijalizma i aparthejda, ali je Palestincima to pravo decenijama uskraćeno - poručio je on.

Narednih dana sudu u Hagu će se, između ostalih, obratiti i predstavnici SAD, Kine, Rusije, Južne Afrike i Egipta, dok Izrael neće učestvovati. Ministarstvo zdravlja u Gazi saopštilo je da su u Pojasu od jesenas poginula 29.092 Palestinca, a povređeno je oko 69.000 ljudi.

Lula da Silva nepoželjan u Izraelu ŠEF izraelske diplomatije Izrael Kac kaže da predsednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva nije dobrodošao u Izrael sve dok ne povuče izjavu u kojoj vojnu operaciju protiv Hamasa u Pojasu Gaze poredi sa Holokaustom. "Nećemo zaboraviti, ni oprostiti. To je ozbiljan antisemitski napad. Recite predsedniku Luli da je persona non grata u Izraelu dok izjavu ne povuče", rekao je Kac. Izrael je optužio Lulu da trivijalizuje Holokaust i vređa Jevreje, dok je Netanijahu ocenio da je Da Silva "prešao crvenu liniju".