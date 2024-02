PUTIN NIKAD JASNIJI: Ukrajina je za nas pitanje života i smrti

SITUACIJA oko Ukrajine je za Zapad pitanje taktičke pozicije, dok je za Rusiju od vitalnog značaja, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin televiziji Rusija 24, komentarišući „istorijski deo” intervjua sa Takerom Karlsonom.

Foto: Tanjug/AP

On je istakao da je važno da i ruski i slušaoci u inostranstvu shvate koliko je za Rusiju osetljivo i važno „sve što se dešava na ukrajinskom pravcu“.

- Za njih (Zapad) to je poboljšanje taktičke pozicije, a za nas je to sudbina, to je pitanje života i smrti. Želeo sam da ljudi koji će ovo slušati (intervju sa Karlsonom) to da shvate. Da li sam uspeo u tome ili ne - nije na meni da sudim - naglasio je Putin.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: VAZDUŠNI NAPAD NA STAMBENI KOMPLEKS: Izraelci bombardovali stambene zgrade u Kan Junisu