"SAMO KUPUJU VREME..." Oštre optužbe na račun Izraela - Koriste taoce kao izgovor za agresiju nad palestinskim narodom

AMBASADOR Palestine u Srbiji Muhamed el Namur izjavio je danas da Izrael koristi taoce kao izgovor za agresiju nad palestinskim narodom u Pojasu Gaze, ali na Zapadnoj obali.

Foto: Tanjug/AP

- Oni su kroz pregovore oslobodili oko 100 talaca, i mislim da oni pokušavaju da pokažu da su taoci njihov cilj, ali to nije tačno. To je samo izgovor, njihov cilj je da unište Pojas Gaze, da naprave Pojas Gaze nemogućim za život, i da primoraju Palestince koji se nalaze u Rafi da idu prema Egiptu - ocenio je on za Tanjug.

Komenatrišući jučerašnje pregovore u Kairu, ambasador je rekao da je cilj Izraela da svoju agresiju nad palestinskim narodom sprovede do kraja, zbog čega on smatra da Izraelci samo kupuju vreme kako bi nastavili napad na Pojas Gaze.

El Namur smatra da Međunarodni sud pravde u Hagu može da zaustavi ofanzivu na Rafu, ali dodaje da jedina koja može da prisili Izrael da zaustavi agresiju je Amerika koja, napominje on, i dan-danas pomaže i finansira Izrael.

- Mi cenimo svaki korak Međunarodnog suda pravde i zahvaljujemo našem partneru u borbi protiv aparthejda, Južnoj Africi. Mi smo i danas s njima partneri u borbi protiv izraelskog aparthejda i sigurni smo da, kao što smo ukinuli aparthejd u Južnoj Africi, da ćemo to ukinuti i u Palestini od rasističke države Izrael koja vrši agresiju i u Pojasu Gaze i na Zapadnoj obali - naveo je ambasador.

