POSMRTNI ostaci bivšeg predsednika vlade Ruske imperije Petra Stolipina, sahranjenog na teritoriji Kijevsko-pečerske lavre, treba da budu uključeni u fond za razmenu zarobljenika sa Rusijom, smatra direktor državnog muzeja „Kijevsko-pečerska lavra” koji se nalazi pod upravom Ministarstva kulture, Maksim Ostapenko.

Foto: Služba bezpeki Ukraїni

- Jedna od ideja je da se on (Stolipinov pepeo) doda u fond za razmenu, ma kako to izgledalo i zvučalo. Imamo poginule heroje, žive heroje koji su u zatočeništvu, ukrajinske ugledne ličnosti koje su u Ruskoj Federaciji. Ovaj proces treba pokrenuti - rekao je on, odgovarajući na pitanje novinara ukrajinskog kanala „1+1“ kakva će biti sudbina Stolipinovog groba.

Gradonačelnik Lavova Andrej Sadovoj je 2020. godine izneo ideju o razmeni posmrtnih ostataka sovjetskog obaveštajca Nikolaja Kuznjecova, sahranjenog na lokalnom Brdu slave, za Ukrajince koji služe kaznu u Rusiji. Gradske vlasti odbile su da predaju pepeo oficira rođacima u Jekaterinburgu, u Rusiji, uprkos presudi Vrhovnog suda Ukrajine kojom ih je na to obavezao.

Petar Stolipin (1862-1911) - predsednik vlade Ruske imperije u periodu 1906-1911. U gradskom pozorištu u Kijevu ubio ga je anarhista-terorista, agent carske tajne policije Dmitrij Bogrov. Sahranjen je u Kijevo-Pečerskoj lavri.

(Sputnjik)

