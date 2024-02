"NAŠA ZEMLJA JE U HAOSU" Tramp upozorava - Bajden bi mogao da nas uvuče u treći svetski rat

KANDIDAT za predsedničku nominaciju Republikanske stranke Donald Tramp izjavio je da Sjedinjene Američke Države neće preživeti ukoliko Džozef Bajden ponovo postane predsednik te zemlje, dodavši da bi Bajden do novembra ''mogao da uvede zemlju u treći svetski rat'', preneo je Tanjug.

Foto: Tanjug/AP

- Naša zemlja je u haosu. Naše granice su otvorene i nesigurne. Devet meseci je dug period. Postoje dobre šanse da u tom periodu dođe do trećeg svetskog rata jer imamo nekoga ko ne radi svoj posao kako treba - rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz.

Dodao je da je Bajden "nesposoban i najgori predsednik u istoriji Sjedinjenih Država".

- To svi znaju - istakao je Tramp. Komentarišući to što je Bajden nedavno dobio podršku sindikata radnika u auto-industriji (UAW), Tramp je poručio da, kako je rekao, više neće biti radnika u auto-industriji u SAD, već će "sve to otići u Kinu i druge zemlje".

On je istakao da bi, ako ponovo postane predsednik, uveo carine na robu koja se uvozi iz Kine, dodavši da bi one mogle da iznose i više od 60 procenata.

- Moramo to da uradimo - rekao je Tramp. Bivši predsednik SAD upozorio je i na razvoj veštačke inteligencije, rekavši da je to "zastrašujuće".

-Pre neki dan sam video kako su napravili lažan snimak na kom govorim o nekom proizvodu. Ne možete ni da primetite razliku. Mora nešto da se učini u vezi sa tim, i to brzo - poručio je Tramp. On je upozorio da bi tehnologija veštačke inteligencije mogla da bude zloupotrebljena na razne načine, uključujući ratove, dodavši da je napredak u razvoju te tehnologije "ogroman problem".

