SASLUŠANJE PRED SENATOM SAD: Izvršni direktori najvećih društvenih mreža svedoče o seksualnoj eksploataciji

GENERALNI direktori kompanija vlasnica društvenih mreža "Meta", "Iks', "TikTok", "Snap" i "Diskord" svedočili su danas pred Senatom SAD o tome kako se društvene mreže bore protiv seksualne eksploatacije dece.

Foto Tanjug/AP

Senator Dik Durbin citirao je statističke podatke neprofitne grupe Nacionalnog centra za nestalu i eksploatisanu decu koji pokazuju da je došlo do porasta broja slučajeva finansijske iznude, u kojima "predator" prevari maloletnika da pošalje eksplicitne fotografije i video zapise, prenosi Rojters.

Durbin je ocenio da je do porasta takvih slučajeva došlo zbog napretka u tehnologiji društvenih mreža.

Na saslušanju je potom pušten video-snimak na kojem se vide deca koja navode da su bili seksualno eksploatisani na društvenim medijama.

Senatorka Lindzi Grem je rekla da kompanija Meta i njene mreže Fejsbuk i Instagram "imaju krv na rukama".

-Gospodiine Zakerberg, vi i vaše kompanije imate krvi na svojim rukama, znam da ne mislite tako, ali imate. Imate proizvod koji ubija ljude, rekla je ona.

Danas se pred Senatom prvi put pojavio i izvršni direktor TikTok-a Šu Si Čev, zbog optužbi da ta aplikacija takođe šteti mentalnom zdravlju dece.

-Pažljivo biramo dizajn proizvoda kako bismo pomogli da naša aplikacija bude nepristupačna za one koji žele da nanesu štetu tinejdžerima. Uputstva TikTok-a za zaštitu korisnika strogo zabranjuju sve što dovodi tinejdžere u opasnost od eksploatacije ili druge štete. Mi to energično sprovodimo, rekao je on.

On je istakao da više od 170 miliona Amerikanaca koristi TikTok mesečno, odnosno 20 miliona više nego prošle godine, dok je Durbin rekao da prestupnici koriste platforme kako bi targetirali decu ilitrgovali materijalom za seksualno zlostavljanje dece.

(Tanjug)

