SRĐA TRIFKOVIĆ O TEKSAŠKOJ KRIZI: Amerika nije na ivici građanskog rata

ZBIVANjA u Americi daleko su manje dramatična nego što se prikazuje u srpskim medijima, kaže istoričar i publicista prof. dr Srđa Trifković.

- Daleko od toga da je zemlja "na ivici građanskog rata" ili "na putu ka proglašenju vanrednog stanja". Ovo je jedna ozbiljna i sofisticirana politička igra teksaškog guvernera Abota i jednog značajnog dela Republikanske stranke sa ciljem da se napokon pooštre kriterijumi kontrole federalne granice koji su pod administracijom Džoa Bajdena došli do tačke da pogranična patrola može nekog da spreči da uđe, ali to ne čini, već ga sprovodi do centra za procesing odakle, posle nekog vremena biva pušten sa obavezom da se odazove na poziv Imigracionog suda što se redovno ne događa - kaže profesor za alo.rs.

Ističe da je guverner Abot zauzeo stav da je "Teksas izložen invaziji" i da je feeralna vlada zatajila u svojoj odgovornosti da nju spreči.

- Stoga, prema američkom Ustavu, koji jasno kaže da države mogu da mobilišu svoju lokalnu miliciju (konkretno, Nacionalnu gardu) radi zaštite od invazije, on to čini. Nije tačno da se on suprostavlja odluci Vrhovnog suda jer Vrhovni sud nije doneo nikakvu odluku o tome šta Abot može ili ne može da radi. Vrhovni sud je prošlog ponedeljka samo stavio van snage odluku nižeg suda u Teksasu, koji je dao nalog (privremena mera) federalnoj vladi da se uzdrži od uklanjanja žica, koje stavljaju teksaški organi duć granice - kazao je Srđa Trifković.

On je istakao da se radi o tumačenju ustavne klauzule o tome šta zapravo podrazumeva termin "invazija".

- Isti oni levi liberali koji su sa entuzijazmom podržali stav Bajdenove administracije da je upad demonstranata u Kongres 6. januara 2021. godine prestavljao pobunu, na osnovu čega su kasnije preduzete rigorozne, drastične krivične mere protiv učesnika u tim protestima, sada sa podsmehom i maltene sa histeričnim zgražavanjem komentarišu da se "Abot poigrava sa terminologijom kada kaže da je Teksas izložen invaziji". Sa obe strane imamo korišćene termina sa izrazitim emotivnim nabojem, ali su Demorkati krenuli prvi - kazao je istoričar.

Dodaje da je interesantno videti koliko malo pažnje ovom problemu posvećuju mejnstrim mediji na obe strane Atlantika.

- Možemo samo zamisliti kakva bi bila reakcija kada bi, recimo, u ruskoj federalnoj dalekoistočnoj oblasti guverner iz Vladivostoka naredio svojim lokalnim pripadnicima snaga reda da zauzmu položaje duž kineske granice i da se suprostave ruskoj vojsci. Odmah bismo imali naslove da se "Rusija raspada" i da "Putin gubi kontrolu" - objasnio je profesor.