JOŠ LOŠIH VESTI ZA ZELENSKOG: Isporuke oružja sa Zapada sve "siromašnije", od dogovorene količine nije dostavljeno ni pola

NEMAČKI ministar odbrane Boris Pistorijus je izjavio da će Nemačka do kraja godine isporučiti Kijevu još 200.000 artiljerijskih granata.

Foto Bundeswehr mario bahr

- Uspostavili smo novi format ugovora za isporuku više od 200.000 komada municije samo do kraja tekuće godine. To će biti iskorak - rekao je on za "Bild" odgovarajući na kritike da Nemačka ne isporučuje dovoljno artiljerijske municije Ukrajini.

Evropske države su prošlog proleća obećali da će poslati Kijevu milion artiljerijskih granata, a prema informacijama ukrajinskih zvaničnika do kraja decembra dostavljeno je svega 300.000, dakle nepuna trećina.

Čak i sa potencijalnih 200.000 granata o kojima je govorio Pistorijus, ta brojka do kraja 2024. godine neće ispuniti ukrajinske potrebe.

Kako navodi "Bild", procenjuje se da je Ukrajina prošlog leta trošila oko 7.000 granata na dan, što znači da njihove godišnje potrebe iznose više od 2,5 miliona granata.

Pistorijus je takođe odbacio mogućnost isporuke raketa "taurus" Ukrajini, navodeći da se one "ne mogu porediti sa raketama koje se proizvode u drugim državama".

On je dodao i da su neki od razloga zašto Nemačka neće isporučiti te rakete "tajna", kao i da o tome ne može da govori zato što je reč o "bezbednosnim interesima Nemačke i NATO-a".

(RT Balkan)

