RAT u Ukrajini – 693. dan. Rusija napala Odesu dronovima, tri osobe povređene, saopštile ukrajinske vlasti. Predsednik Vladimir Zelenski pozvao je Zapad na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu da zaustavi Rusiju. Predsednik Rusije Vladimir Putin poručuje da će državnost Ukrajine uskoro biti dovedena u pitanje.

FOTO: Tanjug/AP

Proruska hakerska grupa napala sajtove švajcarske vlade zbog obraćanja Zelenskog

Sajtovi švajcarske vlade bili su meta sajber napada, a proruska hakerska grupa "NoName" preuzela je odgovornost za napad, navodeći kao razlog prisustvo ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, saopštile su švajcarske vlasti.

Prema švajcarskom Nacionalnom sajberbezbednosnom centru, sajber napad je pravovremeno otkriven i specijalne službe savezne administracije preduzele su adekvatne akcije da vrate pristup sajtovima što pre.

Dodaje se da su sajtovi švajcarske savezne vlade i još nekoliko vladinih kancelarija napadnuti jutros oko 8 ča,sova ali ne i onlajn portal savezne vlade.

(Tanjug)

Hebek - Nemačka ispašta zbog pomoći Ukrajini

Ministar za ekonomska pitanja i zaštitu klime Nemačke Robert Habek smatra da nemačka privreda ne dobija dovoljno sredstava zbog troškova za podršku Ukrajini.

„Podržavamo Ukrajinu vojno, ekonomski, kao i evropske države koje nastavljaju da podržavaju Ukrajinu na šta trošimo novac“, rekao je Habek u govoru u Bundestagu.

"On (ovaj novac) objektivno više ne postoji. Moramo priznati da se ne uliva u našu privredu", naveo je on.

Ukupan obim pomoći Nemačke Ukrajini – humanitarne, finansijske i vojne – premašio je 25 milijardi evra od februara 2022. U novembru 2023. objavljeno je da nemačka vlada namerava da poveća pomoć Kijevu do 8 milijardi evra 2024. godine.

Hibridni PVO prvi put u upotrebi

Oružane snage Ukrajine prvi put su upotrebile takozvani hibridni PVO sistem, sastavljen od komponenti sovjetske i zapadne proizvodnje, izjavio je ministar za stratešku industriju Aleksandar Kamišin na brifingu na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

„Jedan od sistema prvi put je upotrebljen večeras“, citira ga agencija RBK-Ukrajina.

„U ovom portfelju imamo oko pet takvih projekata i veoma mi je drago što smo sve te sisteme već isporučili na bojno polje”, dodao je on.

Kamišin je objasnio da stvaranje takvih hibridnih sistema omogućava da se uštede godine, potrebne za razvoj sopstvenih sistema PVO.

U oktobru 2023. godine, Njujork tajms je pisao da zbog iscrpljivanja PVO, Kijevu je predloženo da svoje postojeće sisteme protivvazdušne odbrane, sovjetske proizvodnje prilagodi upotrebi protivvazdušnih raketa proizvedenih u zemljama NATO-a, pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj program se zove Frankenštajn.

Propao pokušaj ukrajinske vojske i granatiranja Heničenkog okruga

Ruska protivvazdušna odbrana odbila je pokušaj ukrajinske vojske da granatira Heničeski okrug, oborene su dve rakete „storm šedou“, u napadu nije bilo žrtava ni materijalne štete, saopštio je gubernator Hersonske oblasti Vladimir Saldo na svom Telegramu.

Najnoviji izveštaj Ministarstva odbrane Rusije:

- Ruske snage odbile su u prethodna 24 časa šest napada ukrajinske vojske na donjeckom pravcu. Poginulo je i ranjeno do 290 ukrajinskih vojnika, a uništena su dva borbena vozila pešadije, pet oklopnih vozila, dve haubice D-30 i samohodni top „pion“;



Iznad Belgorodske oblasti oboren dron

- Na krasnolimanskom pravcu ruske snage odbile su tri napada ukrajinskih snaga u Jampolovki i Červonoj Dibrovi. U borbama je poginulo i ranjeno do 210 ukrajinskih vojnika, a uništeni su tenk, dva oklopna vozila, dva automobila i haubica D-30;- Ruske snage oborile su tokom proteklog dana 11 raketa „oljha“, kao i raketu „vampir“ češke proizvodnje;- Na južnodonjeckom pravcu ruske snage uništene su formacije tri ukrajinske brigade. Ubijeno je i ranjeno do 75 ukrajinskih vojnika, dva automobila i dva artiljerijska oruđa „gvozdika“;- Na zaporoškom pravcu poginulo je i ranjeno do 25 ukrajinskih vojnika, a uništena su tri vozila i haubica D-30;- Raketne i artiljerijske snage i ruski dronovi su tokom prethodnog dana uništile tri ukrajinska skladišta municije i radarske sisteme P-18 i „nebo SV“;- Ruske snage uništile su privremenu bazu stranih plaćenika; Na hersonskom pravcu ubijeno je i ranjeno do 25 ukrajinskih vojnika i uništene dve haubice „gvozdika“;Na južnodonjeckom pravcu ubijeno je i ranjeno do 75 ukrajinskih vojnika.

Ukrajinski dron oboren je u Valujskom gradskom okrugu Belgorodske oblasti, javio je guverner Vjačeslav Gladkov na svom Telegram kanalu .

„U Valujskom gradskom okrugu sistem protivvazdušne odbrane oborio je bespilotnu letelicu tipa aviona u oblasti sela Druzhba“, napisao je on.

Prema preliminarnim podacima, niko nije povređen i nije bilo razaranja, dodao je guverner i napomenuo da operativne službe razjašnjavaju informacije o posledicama na terenu.

Stoltenberg: Američki Kongres odobriće novi paket pomoći Kijevu

Američki Kongres će, uprkos nesuglasicama, uspeti da odobri novi paket pomoći Ukrajini, uveren je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.

- Vidim da postoje neka neslaganja, ali sam uveren da će se Kongres SAD dogovoriti o paketu pomoći Ukrajini - rekao je Stoltenberg u intervjuu za „Si-En-En“ na marginama Svetskog ekonomskog foruma u ​​švajcarskom Davosu.

Stoltenberg je istakao da bi to želeo da vidi „što je pre moguće“. Istovremeno je napomenuo da, uprkos svim poteškoćama, evropski saveznici nastavljaju da šalju municiju i oružje Ukrajini.

Ranije je generalni sekretar NATO-a izjavio da se sukob u Ukrajini pretvorio u „rat na iscrpljivanje“.

Su-25 i "strela-10M" u akciji

Ruska vojska uništila je PVO sistemom "strela-10M" ukrajinski špijunski dron koji je nadgledao položaje ruskih jedinica duž leve obale reke Dnjepar, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Na donjeckom pravcu ruske snage su avionima Su-25, primenom nenavođenih avijacionih raketa, izvele napade na uporišta ukrajinske vojske, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Pripadnici vazdušno-desantnih snaga grupe "Dnjepar" uništili su ukrajinsko skladište sa municijom na desnoj obali Dnjepra u Hersonskoj oblasti, saopšteno je novinarima u ruskom Ministarstvu odbrane.

Kapetan američkih pomorskih snaga: Sadašnja administracija SAD nije prijatelj Kijevu

Sjedinjene Države, odnosno sadašnja administracija, nisu prijatelji Ukrajine i oni ne žele da pomažu Kijevu, rekao je kapetan američkih pomorskih snaga u ostavci Hari Tabah na Jutjub kanalu „Politeka“.

- Za dve godine će se videti da vam tu pomoć koju su dužni da vam daju neće dati. Predvodnici u tome – SAD, tj. sadašnja administracija – to nisu vaši prijatelji, oni ne žele da pomažu Kijevu - rekao je Tabah i dodao da vašingtonske vlasti Ukrajinu doživljavaju kao „slepo crevo“ SSSR.

On je uveren da SAD zapravo ne žele pobedu Kijeva nad Rusijom već da Ukrajina ne postoji kao nezavisna država.

Protivnici ukrajinske državnosti su i u redovima demokrata i u redovima republikanaca, ukazao je Tabah.

Napad dronovima na Odesu, tri osobe povređene

Tokom prethodne noći, ruske snage izvršile su napad dronovima na Odesu, i tom prilikom su povređene tri osobe, uključujući majku i dete, navode ukrajinske vlasti.

- Jedinice protivvazdušne odbrane Ukrajine dejstvovale su skoro tri sata. Jedan dron je uništen u oblastima Nikolajev i Kirovograd. Međutim, neprijatelj je koncentrisao glavne napore na napade na Odesu. Dronovi kamikaze su ušli na teritoriju na kritično niskoj visini od Crnog mora - saopštile su Južne odbrambene snage Ukrajine.

Eksplozije grme nad Belgorodom: Ruska vojska odbija udar VSU

Iznad Belgorodske oblasti tokom noći su uništene četiri ukrajinske rakete RM-70 vampir i presretnuta su dva drona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Prema navodima ministarstva, napad se dogodio u 2.40 po lokalnom vremenu, a u Belgorodu i regionu Upozorenje za vazdušnu opasnost je bilo na snazi do sedam ujutru, prenosi agencija RIA Novosti.

Kako je na Telegramu saopštio guverner Vjačeslav Gladkov, prema preliminarnim podacima u napadu nije bilo žrtava.

U Belgorodskoj oblasti oštećeno je nekoliko stambenih zgrada, a na lice mesta izašle su hitne službe, navodi ruska agencija.