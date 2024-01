BRITANSKI MINISTAR ODBRANE: Ratovaćemo sa ove četiri zemlje - era mira je gotova

VELIKA Britanija treba da se pripremi za buduće ratove koji bi mogli da izbiju u narednih pet godina, u koje će biti uključeni i Kina, Rusija, Severna Koreja i Iran, rekao je britanski ministar odbrane Grant Šaps, piše Tajms.

Foto: Twitter@DefenceHQ

Šaps je takođe rekao da se svet mora prebaciti u "predratnu fazu", kako su globalni sukobi eskalirali i pozvao saveznike u NATO-u da povećaju izdatke za odbranu kako bi ispunili ciljeve alijanse od dva posto BDP-a.

U svom govoru, nakon vazdušnih napada SAD i Velike Britanije na Hute koje podržava Iran, Šaps je takođe rekao da zapadni protivnici naoružavaju sebe i svoje saveznike, što „svet čini mnogo opasnijim“.

On je dodao da je Iran obogatio uranijum do 83,7 odsto u nastojanju da napravi nuklearno oružje. On je takođe rekao da severnokorejske balističke rakete koristi Rusija u napadima na Ukrajinu.

Šaps je upozorio da Kina posmatra reakcije Zapada u Ukrajini, posebno što je na Tajvanu prošlog vikenda izabran kandidat koji se opire Pekingu.

Foto: AP

- Dok Rusija nastavlja svoju ilegalnu kampanju u Ukrajini, Kina procenjuje da li će Zapad izgubiti strpljenje - rekao je on.

- U roku od pet godina mogli bismo da se suočimo sa brojnim pretnjama, uključujući Rusiju, Kinu, Iran i Severnu Koreju. Gledajući današnje sukobe u svetu, zapitajte se da li će se broj sukoba povećati ili smanjiti? Valjda svi znamo odgovor – verovatno će se povećati.

- Sve u svemu, ove kombinovane pretnje dovode u opasnost međunarodni poredak zasnovan na pravilima koji je uspostavljen da bi se održao mir posle Drugog svetskog rata. Tužno je što je današnji svet mnogo opasniji - rekao je on.

Odbrana britanskih interesa

Premijer Riši Sunak obećao je da će „reči potkrepiti delima“ dok Huti nastavljaju da napadaju brodove kod obale Jemena. Govoreći pred parlamentom prvi put nakon prošlonedeljnih vazdušnih udara, Sunak je rekao da je intervencija SAD i UK zamišljena kao „jednokratna, ograničena akcija“.

Ali on je takođe rekao da neće oklevati da brani britanske interese ako se napadi Huta nastave i dodao da bi bila poslata pogrešna poruka da su britanski brodovi 'laka meta' da nije odgovoreno na napad dronom i raketama na HMS Diamond do prošle nedelje.

Sunak je rekao i da vladina procena sugeriše da u britanskim udarima, koji su uništili 13 ciljeva na dve lokacije, nije ubijen nijedan civil. Devet zgrada je pogođeno u selu Bani, mestu sa kojeg se lansiraju izviđački i jurišni dronovi, a još tri na pisti Abs. Uništen je i raketni bacač koji su koristili Huti.