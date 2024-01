UKRAJINI PRETI NAJCRNJI SCENARIO: Ruska vojska jednim manevrom može da završi specijalnu vojnu operaciju (VIDEO)

KOLUMNISTA Jutarnjeg lista Željko Trkanjec izjavio je da je Ukrajina napravila veliku grešku u kontraofanzivi jer su se njeni borci silno razvukli na nekoliko tačaka na frontu i nisu dobro i brzo reagovali na ruski protivudar na severu.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Ukrajinska vojska je nakon ofanzive bila iscrpljena, navodi on.

- Ukrajinske vojne snage su bile izložene izuzetno snažnim operacijama. Operacije su bile zahtevne. Trebalo se probiti kroz minska polja, bili su neprestano pod udarom ruske artiljerije, nailazili su na čvrste odbrane ruske vojke... - kazao je Trkanjec.

Ističe da su Rusi dobro shvatili da su Ukrajinci iscrpljeni i zato su udarili po njihovoj najslabijoj tački - Avdejevki.

- Ako Rusi naprave strateški proboj - to je tačka koja nas vodi u najcrnji mogući scenario. To je situacija u kojoj ruska vojska prodire - kazao je on.

Kaže da je Ukrajina već u defanzivnom položaju i ruski proboj bi otvorio i pitanje političkog sukoba u Kijevu.

- Ako bi došlo do ruskog prodora mislim da bi unutar političkog kruga i samog društva došlo do velikih previranja koja bi bila izuzetno opasna - izjavio je on.

Kaže da bi to bio trenutak u kom bismo se suočili sa stvarnom ruskom pobedom.