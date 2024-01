BROJ ŽRTAVA RASTE IZ SATA U SAT: Spasioci kopaju ruševine, 500 ljudi zarobljeno na aerodromu dan posle razornog zemljotresa u Japanu (VIDEO)

ZEMLjOTRES je prouzrokovao nekoliko pukotina na pisti dužine i do 10 metara. Zvaničnici su saopštili da će aerodrom biti zatvoren najmanje do četvrtka, pošto radnici koji treba da izvrše popravke ne mogu da stignu do aerodroma jer su putevi pretrpeli velika oštećenja.

Foto: Tanjug/AP

Najviše ljudi poginulo je u gradu Vadžima, u prefekturi Išikava - 15. Spasilačke operacije se nastavljaju, a otežavaju ih stalni naknadni potresi i oštećenja puteva.

U gradu Vadžima izbili su požari na više od 200 objekata, ali su male šanse da se oni dalje šire, saopštili su zvaničnici prefekture Išikava, prenosi agencija Kjodo. Na jutrošnjem snimku javnog emitera NHK vidi se sedmospratnica koja se srušila i iz koje se diže dim, u centralnom delu Vadžime.

Upozorenja na cunami za područja duž obale Japanskog mora jutros su ukinuta, nakon što je najviši talas od oko 1,2 metra stigao do luke Vadžima u ponedeljak uveče. Zemljotres je izazvao štetu i u prefekturama Nigata, Tojama, Fukui i Gifu.

- Izuzetno je teško za vozila da uđu u severne oblasti poluostrva Noto - rekao je premijer Fumio Kišida na konferenciji za novinare, dodajući da centralna vlada brodovima koordinira isporuku humanitarne pomoći.

Oko 1.000 pripadnika snaga samoodbrane angažovano je u operacijama spasavanja i pomoći, rekao je Kišida. Nekoliko snažnih zemljotresa, od kojih je najjačio bio 7.6 stepeni Rihterove skale, pogodili su u ponedeljak japansku prefekturu Išikava, na obali Japanskog mora.

Epicentar najjačeg zemljotresa bio je oko 30 kilometara severoistočno od Vadžime, na dubini od 16 kilometara. Ovaj zemljotres je, prema japanskoj seizmičkoj skali, bio jačine 7, što je najviši stepen na skali, saopštila je Japanska meteorološka agencija.

Mediji javljaju i da je oko 500 ljudi zaglavljeno na parkingu na aerodromu Noto u Japanu, nakon što je zgrada terminala pretprela velika oštećenja u jučerašnjem snažnom zemljotresu, u kojem je poginulo 30 ljudi.

Putnici čekaju u autobusima i drugim vozilima, a obezbeđeni su im hrana i ćebad, prenosi japanski javni emiter NHK. Zemljotres je prouzrokovao nekoliko pukotina na pisti dužine i do 10 metara. Zvaničnici su saopštili da će aerodrom biti zatvoren najmanje do četvrtka, pošto radnici koji treba da izvrše popravke ne mogu da stignu do aerodroma jer su putevi pretrpeli velika oštećenja.

(Informer)

