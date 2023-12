ČEŠKA OPLAKUJE NEVINO STRADALE: Ovo su osobe tragično likvidirane tokom pucnjave u Pragu (FOTO)

6 out of 14 victims of Christian terrorist of Prague, David Kozák:

Lenka Hlávková (49), musicologist,

Jan Dlask (50), expert on Swedish literature

Aneta Richterová (20), first-year student

Klára Holcová (20), student

Magdaléna Křístková, student

Lucie Špindlerová (20), student