PATRIJARH KIRIL PORUČUJE: Rusija je slobodna država, malo je takvih

PATRIJARH moskovski i cele Rusije Kiril smatra slobodnim samo pet zemalja u svetu, od kojih je jedna Rusija.

Foto: Tanjug/AP photo

- Možda ih ima i malo više, jer sve ostale nisu zaista slobodne. Živimo u istinski slobodnoj zemlji i moramo da zahvalimo Gospodu za sve ovo - poručio je poglavar Ruske pravoslavne crkve.

On je pozvao vernike da se mole i za aktuelnog predsednika Vladimira Putina, "pravoslavnog čoveka koji je svestan ogromne odgovornosti koja mu je poverena odozgo", za vojnike i za one koji čuvaju zemlju ne samo od spoljnih neprijatelja, već i od svakog nereda, zločina i svega što može da dovede do građanskih sukoba ako se ne zaustavi silom, piše RIA.

- Prosperitet ne treba da nas odvaja od Boga – naprotiv, treba da zahvalimo Gospodu za svaki dan koji živimo, što živimo u zaista slobodnoj zemlji - dodaje ruski patrijarh.

(RT Balkan)

