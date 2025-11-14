HRVATSKA NA NOGAMA: Nestalo troje tinedžjera, traga se za bratom i sestrom
TROJE maloletne dece nestalo je u Sisku, a reč je o bratu i sestri Andrianu (14) i Kjari Orečić (13), kao i o šesnaestogodišnjem Patriku Jantoleku.
Kjarina i Adrianova majka misli da su zajedno nestali.
- Ne znamo gde su. Pregledali smo sva mesta gde bi mogli biti, sada čekamo policiju - rekla je ona, prenosi hrvatski portal Dnevnik.
Građani su pozvani da, ukoliko imaju bilo kakvu informaciju o nestalima, pozovu najbližu policijsku stanicu.
ŠTA SPREMAJU BRITANCI NA BALKANU: Specijalac održao sastanak sa vojim liderima Albanije, Crne Gore, BiH, Makedonije i Prištine
SPECIJALNI izaslanik Velike Britanije za Zapadni Balkan Karen Pirs organizovala je sastanak sa vojnim liderima Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, BiH i samoproglašenog Kosova, koje je predstavljao zamenik komandanta KBS-a general-major Enver Čikaći.
13. 11. 2025. u 15:48
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Darko naveo ŠEST stvari o životu u Nemačkoj o kojima se ćuti: Razbio veliki mit, pa otkrio zbog čega POLICIJA ume da dođe na vrata
DARKO Tešić, koji stoji iza popularnog Instagram profila „Balkanac u Nemačkoj“ nedavno je objavio video koji je privukao veliku pažnju pratilaca, a u njemu na duhovit i iskren način deli svoja zapažanja o životu u Nemačkoj.
13. 11. 2025. u 18:15
Komentari (0)