HRVATSKA NA NOGAMA: Nestalo troje tinedžjera, traga se za bratom i sestrom

Танјуг

14. 11. 2025. u 11:06

TROJE maloletne dece nestalo je u Sisku, a reč je o bratu i sestri Andrianu (14) i Kjari Orečić (13), kao i o šesnaestogodišnjem Patriku Jantoleku.  

Foto: Printskrin/Jutjub/MUP HR

Kjarina i Adrianova majka misli da su zajedno nestali.  

- Ne znamo gde su. Pregledali smo sva mesta gde bi mogli biti, sada čekamo policiju - rekla je ona, prenosi hrvatski portal Dnevnik.  

Građani su pozvani da, ukoliko imaju bilo kakvu informaciju o nestalima, pozovu najbližu policijsku stanicu.

