POZNAT UZROK POŽARA U DOMU PENZIONERA U TUZLI: Hitno se oglasilo tužilaštvo

UZROK požara u Domu penzionera u Tuzli, u kojem je stradalo 15 osoba, a više od 30 bilo povređeno, je kratak spoj na provodnicima kabla radioprijemnika, mišljenje je veštaka elektro struke i protivpožarne zaštite dostavljenom Tužilaštvu Tuzlanskog kantona.

Foto: Profimedia

U mišljenju veštaka se navodi da je priključni kabl u vreme nastanka požara bio priključen u utikač, stisnut između madraca na krevetu, zida i metalnog dela kreveta u sobi jednog od štićenika Doma penzionera.

"Osnovni uzrok je prvo mehaničko a zatim i termičko opterećenje kabla", navodi se u saopštenju.

Iz Tužilaštva su naveli da će obdukcije tela dve žene koje su preminule sinoć biti urađene u skorije vreme.

Nalaz i mišljenje veštaka o uzrocima požara su početni deo istražnih radnji koje se provode i koje će u daljem radu biti sprovedene kako bi se utvrđivala odgovornost i propusti, u cilju prikupljanja činjenica da li bi posledice bile izbegnute ili umanjene.

Tužilaštvo TK je formiralo istražni tim u kojem su dva tužioca i tim istražitelja SKP MUP-a TK. Tim već provodi istražne radnje i prikupljaju se dokazi u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica.

"Istraga je usmerena na utvrđivanja krivične odgovornosti, odnosno elemenata za postojanje osnovane sumnje da su službene ili odgovorne osobe (ili neke druge osobe) počinili krivična dela. Istraga je na početku utemeljena i vezuje se za krivično delo teška krivična dela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa krivičnim delom izazivanje opće opasnosti, s posledicom smrti više osoba, kao i za krivično delo nesavestan rad u službi", stoji u saopštenju.

Požar u Domu penzionera u Tuzli je izbio 4. novembra.

(Tanjug)