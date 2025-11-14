POZNAT UZROK POŽARA U DOMU PENZIONERA U TUZLI: Hitno se oglasilo tužilaštvo
UZROK požara u Domu penzionera u Tuzli, u kojem je stradalo 15 osoba, a više od 30 bilo povređeno, je kratak spoj na provodnicima kabla radioprijemnika, mišljenje je veštaka elektro struke i protivpožarne zaštite dostavljenom Tužilaštvu Tuzlanskog kantona.
U mišljenju veštaka se navodi da je priključni kabl u vreme nastanka požara bio priključen u utikač, stisnut između madraca na krevetu, zida i metalnog dela kreveta u sobi jednog od štićenika Doma penzionera.
"Osnovni uzrok je prvo mehaničko a zatim i termičko opterećenje kabla", navodi se u saopštenju.
Iz Tužilaštva su naveli da će obdukcije tela dve žene koje su preminule sinoć biti urađene u skorije vreme.
Nalaz i mišljenje veštaka o uzrocima požara su početni deo istražnih radnji koje se provode i koje će u daljem radu biti sprovedene kako bi se utvrđivala odgovornost i propusti, u cilju prikupljanja činjenica da li bi posledice bile izbegnute ili umanjene.
Tužilaštvo TK je formiralo istražni tim u kojem su dva tužioca i tim istražitelja SKP MUP-a TK. Tim već provodi istražne radnje i prikupljaju se dokazi u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica.
"Istraga je usmerena na utvrđivanja krivične odgovornosti, odnosno elemenata za postojanje osnovane sumnje da su službene ili odgovorne osobe (ili neke druge osobe) počinili krivična dela. Istraga je na početku utemeljena i vezuje se za krivično delo teška krivična dela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa krivičnim delom izazivanje opće opasnosti, s posledicom smrti više osoba, kao i za krivično delo nesavestan rad u službi", stoji u saopštenju.
Požar u Domu penzionera u Tuzli je izbio 4. novembra.
(Tanjug)
Preporučujemo
BROJ MRTVIH PORASTAO NA 15: Dve nove žrtve stravičnog požara u Tuzli
14. 11. 2025. u 10:02
HOROR U STANARIMA: Muškarac ubio ženu sekirom u dvorištu porodične kuće
11. 11. 2025. u 18:10
"ZVAO ME IZ BUNKERA U KIJEVU" Zelenski molio NATO da ponovi bosanski scenario u Ukrajini
09. 11. 2025. u 18:12
ŠTA SPREMAJU BRITANCI NA BALKANU: Specijalac održao sastanak sa vojim liderima Albanije, Crne Gore, BiH, Makedonije i Prištine
SPECIJALNI izaslanik Velike Britanije za Zapadni Balkan Karen Pirs organizovala je sastanak sa vojnim liderima Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, BiH i samoproglašenog Kosova, koje je predstavljao zamenik komandanta KBS-a general-major Enver Čikaći.
13. 11. 2025. u 15:48
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Darko naveo ŠEST stvari o životu u Nemačkoj o kojima se ćuti: Razbio veliki mit, pa otkrio zbog čega POLICIJA ume da dođe na vrata
DARKO Tešić, koji stoji iza popularnog Instagram profila „Balkanac u Nemačkoj“ nedavno je objavio video koji je privukao veliku pažnju pratilaca, a u njemu na duhovit i iskren način deli svoja zapažanja o životu u Nemačkoj.
13. 11. 2025. u 18:15
Komentari (0)