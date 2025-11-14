BROJ MRTVIH PORASTAO NA 15: Dve nove žrtve stravičnog požara u Tuzli

JOŠ dve osobe preminule su od povreda zadobijenih u nedavnom požaru u Domu penzionera u Tuzli, što je broj žrtava povećalo na 15.

Foto: Profimedia

Dve osobe su preminule na UKC Tuzla, gde je trenutno hospitalizovano pet osoba povređenih u požaru.

Na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju trenutno su dva pacijenta od kojih je jedan na respiratoru. Na Klinici za interne bolesti je jedan pacijent i dva na Klinici za plućne bolesti.

Za 11 žrtava je sprovedena obdukcija i utvrđeno je da su svi stradali usled gušenja, a da je telo jedne osobe bilo i opožareno.

Uprkos brojnim upozorenjima na loše uslove u tuzlanskom Domu penzionera, lokalna vlast nije reagovala.

Sarajevski portal Klix piše da je na mejl adrese gradonačelnika Tuzle Ziada Lugavića i odbornika Gradskog veća, 13. oktobra ove godine stiglo anonimno pismo u kojem se iznose ozbiljni navodi o dugogodišnjim problemima i nezadovoljavajućim uslovima u Domu penzionera.

Nakon prijema anonimnog pisma, odbornica Dragana Gagro-Berberović je pokušala da inicira raspravu tokom nedavne sednice Gradskog veća, uvrštavajući je kao tačku dnevnog reda, međutim, za to nije dobila neophodnu podršku.

Umesto podrške, piše portal pozivajući se na svoje izvore, na vanrednoj sednici kolegijuma Veća je dogovoreno da Gagro-Berberović povuče tu tačku sa dnevnog reda , da bi se formirala komisija koja će se baviti poboljšanjem uslova u Domu penzionera.

(Tanjug)