ZEMLJOTRES POGODIO BIH: Treslo se kod Bugojna

В. Н.

03. 10. 2025. u 08:21

ZEMLjOTRES jačine 3,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je sinoć područje Bugojna u Bosni i Hercegovini.

Foto: Novosti

Kako je objavio Klix.ba, potres se dogodio u 23.40 časova i registrovan je sedam kilometara od Bugojna, na dubini od 10 kilometara.

Za sada nema informacija o povređenim osobama ili materijalnoj šteti.

Kako je navedeno, podrhtavanje tla osetilo se i kod Zenice, Livna i Kiseljaka.

(Tanjug)

