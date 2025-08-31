Region

STRAVIČAN PAD SA 12 METARA: Radnici u Hrvatskoj za dlaku izbegli smrt

V.N.

31. 08. 2025. u 15:08

DVOJICA radnika teško su povređena u nesreći na radu koja se dogodila u subotu na gradilištu u Sisku, kada su zajedno s metalnom korpom pali s visine od oko 12 metara.

СТРАВИЧАН ПАД СА 12 МЕТАРА: Радници у Хрватској за длаку избегли смрт

Foto: Printskrin/dnevnik.hr

Prema saopštenju Policijske uprave Sisačko-moslavačke, do nezgode je došlo tokom izvođenja radova, kada je došlo do pada metalne korpe u kojoj su se nalazili muškarci stari 53 i 43 godine.

Na mestu nesreće obavljen je uviđaj u saradnji sa inspekcijom rada iz oblasti bezbednosti i zaštite na radu Državnog inspektorata, navodi Avaz.

Policija nastavlja da radi na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je došlo do ove ozbiljne povrede na gradilištu.

(Informer)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠOK! Najnovije vesti sa Evrobasketa o povredi Bogdana Bogdanovića NISU DOBRE!

ŠOK! Najnovije vesti sa Evrobasketa o povredi Bogdana Bogdanovića NISU DOBRE!