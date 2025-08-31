STRAVIČAN PAD SA 12 METARA: Radnici u Hrvatskoj za dlaku izbegli smrt
DVOJICA radnika teško su povređena u nesreći na radu koja se dogodila u subotu na gradilištu u Sisku, kada su zajedno s metalnom korpom pali s visine od oko 12 metara.
Prema saopštenju Policijske uprave Sisačko-moslavačke, do nezgode je došlo tokom izvođenja radova, kada je došlo do pada metalne korpe u kojoj su se nalazili muškarci stari 53 i 43 godine.
Na mestu nesreće obavljen je uviđaj u saradnji sa inspekcijom rada iz oblasti bezbednosti i zaštite na radu Državnog inspektorata, navodi Avaz.
Policija nastavlja da radi na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je došlo do ove ozbiljne povrede na gradilištu.
(Informer)
