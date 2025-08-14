Region

SNAŽNA OLUJA POGODILA HRVATSKU Vetar duva 100 na sat i lomi sve pred sobom! Udar munje izazvao požar, obilna kiša napravila haos

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 08. 2025. u 19:46

DOK je u većini predela veći deo dana prevladavalo vedro vreme, danas u kasnim popodnevnim satima u delovima Dalmacije došlo je do jakog razvoja oblaka i pogoršanja.

СНАЖНА ОЛУЈА ПОГОДИЛА ХРВАТСКУ Ветар дува 100 на сат и ломи све пред собом! Удар муње изазвао пожар, обилна киша направила хаос

Foto Pixabay free images

Posle 18 sati snažno nevreme praćeno grmljavinom razvilo se na području od Mosora do Kamešnice, a bilo je kiše, pljuskova, grmljavine, a ponegde i grada.

Najjače nevreme zahvatilo je područje od Sinja do Solina i zapadnog dela Mosora. Radi se o području kojim upravo prolaze brojni hodočasnici prema Sinju.

Prema podacima mreže Pljusak.com, do 18 sati od Sonja do Šestanovca palo je 10 do 15 litara kiše po kvadratnom metru, a padavine su tek počele na splitskom i solinskom području.

UDAR MUNjE IZAZVAO POŽAR

Na području Podstrane udar munje u Perun izazvao je požar, ali srećom ga je kiša brzo ugasila.

U Žrnovnici su u vreme dolaska nevremena zabeleženi udari vetra do 100 km/h, a nešto slomljenih grana palo je na saobraćajnice.

U većem delu Hrvatske danima su temperature oko 40. podeoka, a sa nailaskom nevremena u tom području temperatura je pala i za 15 stepeni.

(Telegraf)

