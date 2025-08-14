SNAŽNA OLUJA POGODILA HRVATSKU Vetar duva 100 na sat i lomi sve pred sobom! Udar munje izazvao požar, obilna kiša napravila haos

DOK je u većini predela veći deo dana prevladavalo vedro vreme, danas u kasnim popodnevnim satima u delovima Dalmacije došlo je do jakog razvoja oblaka i pogoršanja.

Posle 18 sati snažno nevreme praćeno grmljavinom razvilo se na području od Mosora do Kamešnice, a bilo je kiše, pljuskova, grmljavine, a ponegde i grada.

Najjače nevreme zahvatilo je područje od Sinja do Solina i zapadnog dela Mosora. Radi se o području kojim upravo prolaze brojni hodočasnici prema Sinju.

Prema podacima mreže Pljusak.com, do 18 sati od Sonja do Šestanovca palo je 10 do 15 litara kiše po kvadratnom metru, a padavine su tek počele na splitskom i solinskom području.

UDAR MUNjE IZAZVAO POŽAR

Na području Podstrane udar munje u Perun izazvao je požar, ali srećom ga je kiša brzo ugasila.

U Žrnovnici su u vreme dolaska nevremena zabeleženi udari vetra do 100 km/h, a nešto slomljenih grana palo je na saobraćajnice.

U većem delu Hrvatske danima su temperature oko 40. podeoka, a sa nailaskom nevremena u tom području temperatura je pala i za 15 stepeni.

