OGLASILA SE MAJKA MLADIĆA UBICE IZ ZAGREBA: Noćima nismo spavali od straha jer smo pokušavali da pomognemo bolesnom sinu (FOTO)

MAJKA 19-godišnjeg napadača, koji je rano jutros izvršio napad u osnovnoj školi u Zagrebu i tom prilikom ubio jedno dete, dok je druge mališane i dve odrasle osobe povredio, rekla je da noćima nisu spavali od straha jer su pokušavali da pomognu bolesnom sinu.

- Molila sam doktora da ga ne pušta iz dnevne bolnice jer nije za napolje... On je emocionalno nestabilna ličnost, uz to ima dve dodatne dijagnoze i rezao se i sve - ispričala je za 24sata.hr majka osumnjičenog za tragičan napad u školi u Prečkom.

- Rečeno mi je da je napadač moj sin. Jutros ga je tata odveo na dnevnu bolnicu u devet sati, krenuo je ponovo na terapije. Bio je na psihijatriji par puta. Pre mesec i po dana je mene i majku zarobio u stanu, uzeo nam je mobilne telefone, ključeve i ponovo završio na Jankomiru. Molila sam doktora da ga ne pušta napolje - dodala je.

- Doktor ga je hladnokrvno pustio napolje da mi brinemo o njemu. Noćima smo spavali u strahu, napravili smo sve što smo mogli da se to dete spasi. On je očito napustio dnevnu bolnicu i uzeo nož i napravio to što je napravio. Ne znam zašto je to napravio, on je u tu školu išao pre pet godina. Ne znam koji je razlog. Čula sam da je i sebe izbo - objašnjava majka.

Mladić (19), koji se sumnjiči da je danas ubio sedmogodišnje dete i ranio još najmanje četvoro ljudi, uključujući i nastavnicu, državljanin je Hrvatske, saopštila je tamošnja policija.

Vlasti su potvrdile da je u pitanju mladić koji je nekada pohađao OŠ Prečko u kojoj je danas izveo krvavi pir. Prema navodima, živeo je nedaleko od škole u kojoj je danas izvršio pokolj.

- Počinitelj je 19-godišnjak koji je nekada pohađao tu školu i koji živi u blizini te škole, a okolnosti i dinamika ovog događaja se utvrđuju. Uviđaj i druge radnje koje sprovodi policija su u toku - rekao je ministar policije Davor Božinović.

Podsetimo, napad se dogodio jutros, najverovatnije tokom velikog odmora. Prema nezvaničnim saznanjima, ubica je ušao u školu i prvo na hodniku napao đaka prvaka, a potom je ušao u učionicu gde je ranio učiteljicu i još nekoliko dece.

(Telegraf)