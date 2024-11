LAŽU DA NEĆE BITI PROMENA: Dodik reagovao na navode Ambasade SAD u BiH nakon izbora Donalda Trampa (VIDEO)

UVEREN sam da će biti značajnih promena u američkoj politici prema BiH nakon izbora Donalda Trampa za predsednika, izjavio je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, reagujući na navode Ambasade SAD u BiH da dve dominantne političke partije u Americi nemaju različitu politiku prema BiH.

Foto: RTRS

- Mislim da lažu, kao što su sve slagali, nemoguće da neće biti promena. Verujem u promenu američke politike na unutrašnjem i spoljnom planu, koju je najavio i Tramp. A to što kaže jedan američki ambasador Majkl Marfi – on je već otišao što se nas tiče. Naravno da će pokušati još nešto da uradi, da nam zagorča život, ali neka radi šta hoće. Njegova politička opcija je dramatično izgubila u Americi i drago mi je što je tako - rekao je Dodik.

Predsednik Srpske je uveren da će sa novom američkom administracijom uspostaviti dobru saradnju, odnosno da je već imaju.

- Smatram da ćemo naredne godine imati jasne pokazatelje da možemo da sarađujemo sa Amerikom koju predvodi Tramp, a da nismo mogli da sarađujemo sa Amerikom koju predvodi Džozef Bajden jer je on još u Senatu i Kongresu bio protiv Srba i pravio antisrpsku politiku na ovim prostorima. Pobedom Trampa je poražena politika Klintona u kojoj je ponuđen Dejtonski sporazum, a onda su ga već prvog dana rušili sve do danas - naveo je Dodik.

On je rekao da je Ambasada SAD u BiH mogla povodom izbora da organizuje okupljanje podobnih lokalnih političara i medija, kao što su i do sada, primetivši da ovaj put to nisu uradili.

- Je l' to nije promena? To je i te kakva promena, a nama isto tako poruka - istakao je Dodik, prenosi RTRS.

BONUS VIDEO:

DODIK PORUČIO: Bez snažne Srbije, koju vodi Vučić, nema ni opstanka RS