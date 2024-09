MILANOVIĆ: Zaustaviti nekontrolisano dovođenje stranih radnika

PREDSEDNIK Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas da treba zaustaviti nekontrolisano dovođenje stranih radnika, a onima koji kažu da je takvo ponašanje nacionalističko i rasističko poručio je da su manipulatori.

- Mi ćemo morati da poradimo na tome da nema nečasnih poslova, a uslov za to je da su poslovi pristojno plaćeni. Nije rešenje u nekontrolisanom dovođenju svakoga ko odgovara nekom poslodavcu. To smo uočili i to treba zaustaviti. I ko god kaže da je takvo ponašanje nacionalističko i rasističko, taj je manipulator. To nema veze ni sa kakvom političkom orijentacijom, levom ili desnom, to je zdrav razum. Nema nas 70 miliona, nego jedva četiri i moramo čuvati svoje vrlo inteligentno i promišljeno - poručio je Milanović u Kamanju, gde je prisustvovao obeležavanju dana te opštine.

Hrvatska će, kazao je, još neko vreme biti svedok da joj novac dolazi na osnovu članstva u Evropskoj uniji.

- Mi taj novac koristimo relativno, moglo bi i bolje i više. Svaki taj evro koji je dostupan, ako se ne iskoristi, biće bolan poraz jer taj novac neće dolaziti zauvek - rekao je Milanović, saopšteno je iz njegovog kabineta.