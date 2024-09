ZBOG RADNJI KOJE JE PREDUZEO KAO PREMIJER PRE PETNAEST GODINA: Bivši predsednik i premijer Albanije Sali Beriša optužen za korupciju

ALBANSKI opozicioni lider Sali Beriša zvanično je optužen za korupciju zbog radnji koje je preduzeo dok je bio premijer pre petnaest godina.

Foto: Jutjub/RTV KLAN





U oktobru, Beriša je optužen da je koristio svoj uticaj na mestu premijera od 2005. do 2009. da izvrši pritisak na druge, uključujući svog zeta, da završe proces privatizacije. Beriša negira bilo kakvo kršenje zakona.

- Možete da zamislite, kažu da me je korumpirao moj zet - rekao je on nakon što je u sredu izašao iz kancelarije tužioca u Tirani.

On je naveo da mu je predata optužnica na 500 stranica, kao i da je optužnica podneta i protiv njegovog zeta.

- Ovo je nastavak političke osvete, izvršenje naloga političke mafije - rekao je opozicionar.

Beriša, koji je u decembru poslat u kućni pritvor, optužio je aktuelnog premijera Edija Ramu da je organizovao krivično gonjenje protiv njega, što je Rama negirao.

SAD su 2021. zabranile Beriši i njegovoj porodici ulazak u zemlju, napominjući da je, dok je bio premijer, bio umešan u "koruptivne radnje" i koristio svoju moć za "ličnu korist i bogaćenje svojih političkih saveznika i članova svoje porodice". Velika Britanija je izdala sličnu zabranu ulaska u zemlju albanskom političaru.

Beriša je bio predsednik od 1992. do 1997. godine, odmah nakon pada komunističkog režima u Albaniji i premijer od 2005. do 2013. godine. On je lider najveće opozicione političke snage u zemlji – Demokratske stranke.

