NASTAVLJA SE HAOS U HRVATSKOJ: Milanović - Samo nek se usude pijani Šeks i njegov kum da promene datum izbora

PREDSEDNIK Hrvatske Zoran Milanović napao je predsednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića rekavši da bi promenom datuma izbora to telo napravilo još veći ustavni udar jer ne sme da dodiruje datum izbora, a ako se to dogodi, zapretio je da se neće dobro završiti.

Foto: EPA/FILIP SINGER

- Šeksov kum i predsednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović usudio se danas da komentariše kada će biti datum izbora i da možda neće biti kada sam ja rekao. To što su uradili ima elemente državnog udara - rekao je Milanović.

- Ono što su do sada uradili elementi ustavnog udara, kao HDZ-ova korumpirana braća, datum izbora određuje predsednik. Nijedan ustavni sud ne može u to zabiti svoje prljave prste - rekao je on.

- Moram da ostanem kao predsednik, a ne da budem glavnokomandujući jer ne brinem za vojsku, razlog su ove namere koje svakodnevno čitam. Da dam ostavku odmah bi manipulisali državom hitnog stanja i promene datuma izbora - rekao je on. - Neka se usude da donesu odluku o promeni datuma izbora pa ćemo videti. Ovo je histeričan, grčeviti pokušaj da se osujeti volja naroda - rekao je on.

- Nemam pare, moć, ne mogu ništa. Traže od predsednika da posle izbora nekome da mandat. To može i Rajnerova tetka. Osim ako se predsednik ne ponaša kao Kolinda 2015. Ona je bila prevarila pa je nagurala nove izbore.Što je Šeparović rekao, to je državni udar. On bi promenio datum izbora. Ja sam ih raspisao po ustavnim rokovima. To ne sme da dira nikakva klika ni kum sa pijanim Šeksom - rekao je on.

"Ovo je upozorenje građanima"

- Zbog tih stvari ostajem predsednik - dodao je on. - Da idemo na izbore? Mesec dana kasnije kada odgovara Plenkoviću. Ti ljudi su kriminalci. To je zla namera da se destabilizuje država - kaže on. - Ovo je upozorenje građanima. Oduprite se. To su vrste opasnih namera i poteza - dodao je on. - Ustavni rok je jasan. U tom roku se održavaju izbori, kada to odluči predsednik republike - dodaje on.

- Imamo ozbiljnu krizu. Njima manipulišu ljudi koji nemaju šta da izgube, neće više ni na jedan sud. Spremni su na sve jer misle da neće odgovarati. Ja sam tu kao predsednik da to zaštitim - rekao je Milanović.

Šeparovića i neke od ustavnih sudija nazvao je grupom zločinaca.

- Zmija je pokazala jezik kao u priči o Striborovoj šumi. Samo napred, bando - rekao je on.

- Ponašaju se kao da mogu sve. Za njih je izborna kampanja datum kada je predsednik raspisao izbore. Nemojte. Kakvo je to tumačenje zakona? Hrvati i Hrvati, budite svesni, suprotstaviti se bandi. Idemo do kraja - rekao je on.

"Plenković je šuplji karijerista"

On je premijera Andreja Plenkovića nazvao „taštim, šupljim karijeristom“ i „maminim sinom“, kritikujući ga što se nije zauzeo za prava Hrvata u BiH u vezi sa odlukom o otvaranju pristupnih pregovora zemlje sa EU.

Osvrnuo se na Plenkovićev komentar da se plaši (Milanovićevih) promena na čelu države, optuživši premijera da je „najveća barijera u borbi protiv korupcije“ i ponovo pominjući ministra Olega Butkovića i njegovog brata s navodnim poslovima. sa kamionima.

- HDZ-ove fabričke postavke kradu, pljačkaju. Zato su izbori tako zdravi, u kutijama. Neće biti HDZ-a poslije izbora, biće pobede. Neće biti Plenkovića - rekao je.

- Izabrali su razbojnika na čelo DORH-a. Moramo da se vraćamo na to. Andrej Turudić je problem. Ima mnogo problema. Ali ja bih ih sve prijavio i krenuo dalje da se nije desila ta stravična scena sa Turudićem - on kaže.