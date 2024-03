ZORAN MILANOVIĆ DODAJE ULJE NA VATRU: "Sve sam rekao... Ne mogu mi ništa"

PREDSEDNIK Republike Zoran Milanović boravi u Rijeci. Posetio je Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Rijeci, javnu i naučnu ustanovu za obrazovanje nelečničkog zdravstvenog kadra. Nakon toga razgovarao je s novinarima.

- Priča s Ustavnim sudom je danas gotova - rekao je Milanović dodajući:

- Bio sam grub, prema potrebi biću grub i dalje, sve sam rekao, sve je jasno.

Predsednik Hrvatske jasno kaže kako su uzaludni pokušaji da se zbuni, ali očekuje da će biti pokušaja da se zbune i uplaše i drugi učesnici u procesu.

- Danas sam u Rijeci. Pravde - rekao je.

Komentarisao je i saopštenje DIP-a.

- Oni moraju napisati to što su napisali, Ustavni sud je doneo upozorenje koje je potpuno neutemeljeno, u ovim se slučajevima donose odluke ili rešenja. Oni to ignorišu jer mogu. Oni mogu doneti upozorenje bez ikakvog racionala ili objašnjenja.

Milanović kaže kako su i u socijalizmu iz Ustavnog suda objašnjavali svoje odluke.

- Suci koji su protiv, bilo ih je četvoro koji nisu u tome hteli sudelovati, inače bi svoje neslaganje mogli izraziti u pisanom obliku, ali ovakav poluintelektualni polufabrikat… Upozorenje i gotovo - kazao je Milanović.

Milanović je između ostalog poručio kako mu ne mogu ništa.

- Ne mogu mi ništa. Krše Ustav i predstavljaju smrtnu opasnost za hrvatsku demokratiju. Neću poštovati odluku i radiću ono što mi nalaže savest. Kitarović je kao Mila Gera išla okolo po skupovima kad je već bila predsednica. I je l' to u redu? Jeste. Ustav ne preči. Ne može biti obrazloženje da je to duh Ustava. Svetinja za sve nas u liberalnoj demokratiji je - ono što nije zabranjeno je dopušteno. Ja sam građanin - dodao je on.

