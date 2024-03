MILANOVIĆ - PODNOSIM OSTAVKU, KANDIDUJEM SE ZA PREMIJERA: Dramatični obrti u Hrvatskoj po objavljivanju datuma izbora zakazanih za 17. april

OVAJ petak u hrvatskom političkom životu biće upamćen da su dramatični događaji sledili jedan za drugim.

Milanović poslao poruke sa sindikalnog skupa, Foto HINA/ DAMIR SENCAR

Prvo je predsednik Hrvatske Zoran Milanović objavio da su izbori u sredu, 17. aprila i da će to biti neradni dan, a onda je usledio pravi šok. Milanović je najavio ostavku i kandidaturu za premijera na izborima.

- Došlo je vreme da se konj osedla. Okupićemo saborsku većinu za vladu nacionalnog spasa i punog gasa krenuti u čišćenje staja koje je Andrej Plenković ostavio iza sebe - rekao je Milanović i pozvao sve stranke na okupljanje.

Odšteta ZBOG vređanja Vojislava Stanimirovića i tvrdnji da je počinio ratni zločin, sud je presudio da mu lokalne televizije moraju da plate 10.618 evra. Državno tužilaštvo je odbacilo da je Stanimirović počinio bilo koji ratni zločin, a mediji su i dalje to tvrdili.

Šanse opozicije predvođene Milanovićem su sasvim realne i dani koji dolaze pokazaće ko će sve stati iza ujedinjene opozicije koju će sada on predvoditi. Poslednja anketa, sprovedena pre nego što je Milanović govorio o angažmanu, pokazala je izjednačenost HDZ i ujedinjene levice. To bi značilo da će odlučivati neodlučni ili oni koji se teško odlučuju da glasaju, ali se sada sve promenilo. Opozicija nije imala pravog lidera, jer predsednik SDP-a Peđa Grbin nije popularan, a svi drugi nemaju harizmu da vode novu vladu. Milanović ima jedini potencijal da ujedini i levicu i desnicu, jer je i do sada vešto balansirao svim političkim opcijama. Očito mu je okidač bio izbor glavnog državnog tužioca Ivana Turudića, kog je Milanović izvređao i za kog tvrdi da je imao cilj da prikrije afere sadašnje vlasti.

- Čas je kucnuo na moja vrata, nametom stanovitog Turudića. To nije kap koja je prelila čašu nego septičku jamu. Svi legalni i legitimni načini pokušaja da se to dokine i spreči su završili sa još većim zulumom - rekao je.

Srbija se manje spominje PRED ove izbore ne spominju se mnogo Srbija i Aleksandar Vučić, što su pre bile uobičajene teme na kojima su se dobijali politički poeni. Prevladavaju teme o korupciji političkog vrha, a niko, od vladajućih do opozicije, ne spominje da se Hrvatska ulaskom u EU nije pomakla od evropskog dna.

I bez odluke Milanovića, u Hrvatskoj je vladala napetost pred najneizvesnije izbore, a vladajući HDZ nastojao da okupi dosadašnje partnere. U prvom redu je to SDSS, iako se sve vreme Milorad Pupovac, kao da je znao šta se sprema, nije izjašnjavao. Sada se sve menja, pa nije isključeno da će se u slučaju dobrog izbornog rezultata sadašnje opozicije njoj prikloniti lider Srba u Hrvatskoj, koji, doduše, sa Milanovićem nije u dobrim odnosima.

Na dan raspuštanja Hrvatskog sabora usvojen je sporni "leks Plenkovića" ili "leks AP" kako ga u Hrvatskoj zovu, po kojem se menja kazneni zakon i ubuduće uvode sankcije za objavljivanje detalja iz istraga. Milanović je ocenio da je Plenković postao "zaštitnik kriminalaca i lažova", dok je sadašnja vlast i na udaru evropske tužiteljke Laure Kovesi zbog sumnji u proneveru evropskog novca. Analitičari ocenjuju da zemlja ulazi u totalni politički haos u koji su uključeni svi, od političara, obaveštajaca do pravosudnih tela.