"IZBORNA KAMPANJA U HRVATSKOJ TRAJE VEĆ MESECIMA": Stručnjaci nisu optimistični - Glavne teme biće korupcija i bezbednost

IAKO zvanično nije počela, kampanja uoči parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, koji će, kako se očekuje, biti održani krajem aprila ili u maju, ona traje mesecima, a analitičari ističu da će ona biti negativna i da će dve glavne teme biti korupcija i bezbednost.

Biračima, smatraju, ipak treba ponuditi konkretan sadržaj.

- Ljudi ipak žele da čuju sadržaj, žele da čuju šta je to novo što se nudi i koji se to ljudi novi nude za koje bi bili uvereni da će zaista i ostvariti ono što obećaju. Mnogo je obećanja i priča o tome kako će se nešto promeniti, a da zapravo nismo uvereni da su čak u to uvereni i oni koji to prezentuju - kaže profesor Smiljana Lajnert Novosel sa Fakulteta političkih nauka, prenosi HRT.

Istraživanja pokazuju, naime, da negativna kampanja ne donosi ništa dobro.

- Negativna kampanja vrlo često, kod nas u čak 90 odsto slučajeva, negativno se odražava na onoga ko ju je pokrenuo, odnosno taj gubi izbore. Naši ljudi ne podržavaju takav vid kampanje. Kod nas negativna kampanja, a tako je i u svetu, smanjuje izlaznost na izbore - rekao je Predrag Haramija sa ZŠEM-a, što je skraćenica za "Najboljeg visokog obrazovanja za ekonomiju i menadžent" u Zagrebu.

Analitičar komunikologije Jerko Trogrlić upozorio je da negativna kampanja traje kontinuirano.

- I ako je sa svih strana, ona dokazano uvek i po pravilu deluje negativno po izlaznost, tako da mislim da ona kao takva, a traje već neko vreme, koliko god opozicija mislila da joj je dovoljna, mislim da nije i da će im razbiti izlaznost - naveo je Trogrlić.

Važnu ulogu u ovoj kampanji imaće i društvene mreže, ali one, slažu se analitičari, nisu ključne.

- Postoji Tik-tok, Instagram, postoje te mreže za one koji su kreativniji koji će na taj način pokušati da dođu do neke publike koja inače nije ta koja gleda meinstrim medije, ali, nažalost po njih, ta publika i nije ta koja najčešće izlazi na izbore" - kaže Trogrlić.

Haramija ukazuje da "ljudi nisu naivni" kada je reč o društvenim mrežama.

- Shvatili su da je internet prepun dezinformacija, da je vrlo teško razlikovati istinu od laži i nemaju toliko poverenje - kaže Haramija.

