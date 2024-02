AFERA "RADOSTI I LIPA" TRESE HRVATSKU: Turudić u jeku skandala zbog navodne veze sa Josipom Rimac

NOVA eksplozivna afera potresa Hrvatsku, a u epicentru su sudija Ivan Turudić, ujedno i glavni favorit za državnog tužioca i bivša državna sekretarka Josipa Rimac, koju čeka suđenje zbog sumnji na korupciju. Dok se premijer Hrvatske Andrej Plenković poslednjih dana zdušno zalaže da na mesto šefa DORH-a bude imenovan Turudić, zagrebački "Jutarnji list" objavio je SMS prepisku sa Josipom Rimac, protiv koje se vodi postupak. Pre nekoliko dana, kada su kandidati za glavnog državnog tužioca izlagali u Saboru i Vladi svoje programe, Turudić je tvrdio da sa Josipom Rimac nije prijatelj i da su se sasvim slučajno sreli.

"Radosti, može li kafa", napisala je u poruci Josipa Rimac, a Turudić odgovara da može i pita "Di si lipa". Tako ova afera, koja je već nazvana "Radosti i Lipa" poprima dimenzije prvorazrednog političkog skandala, uoči hrvatskih izbora. Kada je Plenković objavio da se predlaže Turudić, sudija koji je sudio i osudio i bivšeg premijera Ivu Sanadera, za šefa DORH-a krenula je velika kampanja protiv njega, koju je predvodio predsednik države Zoran Milanović. U svom stilu je izvređao sudiju i zaključio da nikako ne odgovara mestu za koje je predložen, a razlog je bio što se tri puta sastajao i sa bivšim gazdom Dinama Zdravkom Mamićem kada su počele istrage protiv njega.

Sada su do javnosti došle neke od navodno stotina SMS poruka koje su razmenili Ivan Turudić i Josipa Rimac, koji, navodno, nisu prijatelji, a u nekima se spominju i poslovi koji je trebalo da budu obavljeni. Poruke otkrivaju da se Rimčeva sastajala sa sudijom i zbog nekih konkretnih sudskih predmeta, tražila savete, a bila i na kafi sa sudijom koju je nazivala "mojom i tvojom". Sada su izvučene stare izjave Turudića koji je tvrdio da Rimčevu jedva poznaje i govorio: "Ma ne, nismo prijatelji, nije to bila ciljana kafa, mi smo bili u istom kafiću, pozdravili smo se i to je to".

Dok pljušte reakcije na prepisku zasada se oglašava vlada i sam premijer, a pitanje je hoće li Turudić biti uopšte potvrđen za državnog tužioca. Rimčeva je umešana u aferu sa izgradnjom vetroelektrana u Lici, a već i do sada je dizala prašinu kada su objavljene njene prepiske sa političarima u kojima spominje i "AP", očito hrvatskog premijera. Da sve bude još komplikovanije, izmene kaznenog zakona u Hrvatskoj predviđaju kazne za one koji objavljuju detalje iz istrage, a upravo bi to moglo da zadesi novinare zagrebačkih novina koji su objavili ovu vatrenu prepisku koja se može odraziti i na rezultate izbora u Hrvatskoj.

Glavni hit je svakako prepiska u kojoj se spominju reči "radosti" i "lipa", pa su društvene mreže pune reakcija, a opozicioni političari otvoreno pitaju "Da li se i vi tako dopisujete sa poznanicima sa kojima niste bliski". U prepisci Josipa Rimac kaže: "Ne smeš da se družiš sa mnom", a Turudić odgovara "Smem". Na to Josipa pita "Eto, reci kada", a sudija odgovara "Sutra u 11".

Demantovao optužbe Kandidat za glavnog državnog tužioca Hrvatske sudija Ivan Turudić demantovao je juče niz optužbi i negativnih reakcija na objavljivanje njegove prepiske sa bivšom državnom sekretarkom Josipom Rimac, optuženom za korupciju, kao i tvrdnje predsednika Zorana Milanovića da postoje sigurnosne prepreke za njegov izbor. "Očekivao sam da će biti negativnih reakcija i napada, ali takav intenzitet mržnje koja je ravna histeriji kod dela nekih parlamentarnih zastupnika i medija nisam očekivao i, naravno, od notornog predsednika Republike", rekao je Turudić u razgovoru za agenciju Hina.