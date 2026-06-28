DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 29. JUN: Rak donosi važnu emotivnu odluku, Devica upoznaje ozbiljnog partnera, Strelac ima finansijske probleme
SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 29. juna, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Retrogradni hod Merkura preko kuće privatnosti iznosi na svetlo dana stare probleme. Pun Mesec u kući autoriteta i karijere donosi zastoj u poslu, probleme u porodici, sukobe sa nadređenima i roditeljima.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Sa retrogradnim Merkurom u kući komunikacija dolaze na red neplaćeni računi i završavate nedovršene poslove. Pun Mesec u devetoj kući pruža veće šanse za uspeh u visokom obrazovanju, na ispitima, rešavanju pravnih pitanja.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Vaš vladalac Merkur kreće retrogradno preko kuće finansija zahtevajući vaš racionalniji odnos prema poslu i novcu. Pun Mesec u kući novca podstiče vas da završite važna pitanja poput podele imovine, alimentacije, stipendije.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Merkur kreće retrogradno sa 26. stepena vašeg znaka donoseći finansijske i probleme u komunikaciji. Vaš vladalac, pun Mesec u kući partnerstva donosi sukobe sa voljenom osobom. Donosite važnu emotivnu odluku. Opasnost u saobraćaju.
Lav (22. 7 - 23. 8)
Retrogradni hod Merkura, vladaoca vašeg posla, preko kuće podsvesti, naglašava vašu intuiciju i donosi potrebu za izolacijom. U vreme punog Meseca u šestoj kući donosite važnu poslovnu ali i zdravstvenu odluku. Nesanica.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, preko kuće novca, donosi vam uspeh i nove, nekonvencionalne vidove zarade. Pun Mesec u kući ljubavi i kreativnosti slobodnim Devicama može doneti ozbiljnu ljubav.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Merkur kreće retrogradno preko kuće karijere donoseći vam stare nesporazume i sukobe sa nadređenima, a pun Mesec probleme u porodičnim i partnerskim odnosima. Moguć je prekid kontakata sa nekim članovima porodice.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Retrogradni hod Merkura, preko devete kuće, fokusira vas na završavanje visokog obrazovanja, pravnih pitanja, odlazak na prekookeansko putovanje. Pun Mesec u kući komunikacija donosi vam uspeh preko ugovora i kraćih putovanja.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Merkur, vladalac vaše karijere i partnerskih odnosa, kreće retrogradno preko kuće novca donoseći vam finansijke i poslovne probleme. U vreme punog Meseca donosite važnu odluku kada je reč o ulaganjima, podelom imovine, nasledstvom.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Merkur kreće retrogradno preko kuće partnerstva stavljajući ponovo na dnevni red stare probleme sa voljenom osobom ali i sa okolinom. Moguć razvod, raskid, nesporazumi. U vreme punog Meseca u vašem znaku donosite važnu odluku.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Retrogradni hod Merkura preko šeste kuće podstiče vas da se pozabavite starim poslovnim ali i zdravstvenim problemima. Pun Mesec u kući podsvesti čini vas podložnijim strahovima ali vam naglašava i intuiciju koju treba da slušate.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Vladalac privatnosti i braka Merkur, kreće retrogradno preko kuće emotivnog života i kreativnosti, donoseći vam staru ljubav i proširenje porodice. Uspeh u poslu kao rezultat vaše stare ideje. Pun Mesec donosi više izlazaka i druženja.
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