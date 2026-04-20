Pao ChatGPT širom sveta! Korisnici ne mogu da pristupe popularnom četbotu

ChatGPT je trenutno pao i nije dostupan milionima korisnika širom sveta. Ljudi masovno prijavljuju da ne mogu da se prijave na svoje naloge niti da koriste servis.

Kompanija OpenAI je zvanično potvrdila da njihovi timovi već rade na otklanjanju kvara.

Razlog pada sistema još uvek nepoznat

Na zvaničnom sajtu kompanije piše da aktivno istražuju problem sa pristupom. Još uvek nema preciznih informacija o tome kada će popularni četbot ponovo biti u funkciji. Korisnici dobijaju poruke o grešci i ne mogu da vide svoje prethodne razgovore.

Preporučuje se da pratite status sistema i budete strpljivi dok se kvar ne otkloni. Izbegavajte ponovljeno unošenje lozinke dok se veza ne stabilizuje. Očekuje se da će pristup servisu biti omogućen ubrzo nakon popravke servera.

