Nije samo čuvar blistavog osmeha: Savet plus - Otkrijte šta sve može pasta za zube
OSIM što doprinosi zdravom i blistavom osmehu, pasta za zube može da se koristi i u mnoge druge svrhe.
Ako niste znali, odlično polira srebro. Stavite malo paste na srebrne predmete ili nakit i dobro istrljajte mekom krpom. Posle nekoliko minuta isperite ih toplom vodom, obrišite suvom krpom i ponovo će zablistati.
Pasta efikasno uklanja i mrlje sa tepiha. Ukoliko ste tokom porodičnog slavlja ili praznika prolili crno vino ili kafu na pod, brzo ćete ukloniti fleku. Stavite malo paste na vlažnu krpu i dobro istrljajte tepih. Ostavite da odstoji, a zatim obrišite vlažnom krpom.
Komentari (0)