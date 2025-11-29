TAJNE IZLAZE NA VIDELO Astro savet za subotu, 29. novembar: Merkur kreće direktno i donosimo važne finansijske odluke

MERKUR, planeta komunikacija, logike, intelekta, mentalnog stanja, 29. novembra, u 17.38, kreće direktnim hodom sa 20. stepena pronicljive, oštroumne, hladnokrvne, tajanstvene Škorpije, znaka novca, moći i strasti.

Foto: Profimedia

I sada više nećete imati koga da "optužujete" za kašnjenja, gužvu u saobraćaju, kvarove na kućnim aparatima i automobilima, greške u računu, mejlove i poruke na pogrešnim adresama, nelogične zaključke, pogrešne odluke, probleme s decom...

Škorpija je znak Merkurove egzaltacije u kome se oseća kao kod kuće. Zato ćemo lakše komunicirati i dogovarati se s okolinom, jasnije ćemo sagledavati razne situacije, poslovne, emotivne, porodične, finansijske...

Stepen s koga Merkur kreće direktno odgovara znaku Jarca, što znači da će i naša komunikacija s autoritetima, nadređenima i roditeljima biti mnogo bolja.

I ono što je najvažnije, direktni Merkur ima sjajnu podršku moćnog Jupitera iz Raka i Saturna i retrogradnog Neptuna iz Riba, s kojima obrazuje trigone.

Merkur će biti u retrogradnoj senci do 16. decembra, kada će doći na šesti stepen Strelca - stepen s koga je krenuo retrogradnim hodom. Do tada su još moguće neke nejasne i konfuzne situacije ili osećaj da vam nisu "sve koze na broju", ali će vam iz dana u dan, kako Merkur bude odmicao preko Škorpije i Strelca, od 29. novembra do 16. decembra, stvari postajati jasnije. Jer Merkur u Škorpiji je detektivski Merkur, koji nam otkriva tajne i razotkriva skrivene namere nekih osoba ili njihove postupke. Takođe, možete se naći pred donošenjem nekih važnih finansijskih odluka.