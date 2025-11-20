DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 21. NOVEMBAR: Bik donosi naglu odluku, Devicu očekuju problemi s rođacima, Vodoliju problemi sa ženama u porodici

SAZNAJTE šta vas u petak, 21. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Mada vam finansije nisu stabilne i dalje preterujete u želji za trošenjem. Moguća obnova komunikacije ili saradnje sa starim poslovnim partnerima. Naglašen kreativni potencijal kod umetnika. Stomačne tegobe.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Možete se naći u situaciji da donesete iznenadnu finansijsku ili emotivnu odluku. Pazite se prevare ukoliko planirate kupovinu tehničkih aparata, kao i automobila. Uvećanje prihoda preko nekonvencionalnih vidova zarade.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

S konjunkcijom vašeg vladaoca Merkura i Lilita u kući posla,donosite neočekivane odluke. Mada novac ne pristiže kako ste očekivali, nemojte da odustajete od poslova koje ste započeli. Rezultat će biti iznad vaših očekivanja.

Rak (21. 6 - 22. 7)

Konjunkcija Merkura i Lilita u kući posla donosi vam probleme sa saradnicima i dokumentacijom. Opterećeni ste starim problemima iz bliskog okruženja. Naglašena kuća ljubavi donosi sukobe s partnerom. Osetljivi disajni organi.

Lav (23. 7 - 23. 8)

Skloni ste donošenju naglih odluka kada je reč o komunikaciji sa poslovnim partnerom. Konjunkcija Merkura i Lilita u kući privatnog života upozorava na sukobe sa ženama u porodici. Osetljiv kardiovaskularni sistem.

Devica (23. 8 - 23. 9)

Vaš vladalac, retrogradni Merkur, pravi konjunkciju sa Lilit u trećoj kući, donoseći vam probleme na kraćim putovanjima, sa braćom, sestrama, rođacima, kao i opasnost u saobraćaju. Pazite na platne kartice, telefone, ključeve, automobile.

Vaga (23. 9 - 23. 10)

Trigon Sunca u kući finansija i Neptuna u kući posla donosi vam novac, naročito preko kreativnih i poslova sa strancima. Ipak, izbegavajte rizične finansijske poteze, kredite ili pozajmice. Problemi s cirkulacijom.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Konjunkcija Merkura i Lilit u vašem znaku donosi vam probleme s finansijama ili prekid prijateljstva, moguće s nekom ženom. Obratite više pažnje na dokumentaciju, ugovore i vredne sitnice. Pazite se za volanom.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Vaš vladalac Neptun u kući privatnosti pravi trigon sa Suncem donoseći vam novac preko honorarne ili privatne delatnosti. Mnoštvo planeta u kući prepreka donosi vam probleme sa saradnicima. Bol u zglobovima.

Jarac (22. 12 - 19. 1)

Opozicija vašeg vladaoca Urana i Sunca upozorava na probleme u privatnom biznisu, ali i sa emotivnim partnerom, moguće su svađe, rasprave, raskid, razvod. Nagli prekid kontakta ili prijateljstva s nekom ženom. Podložnost povredama.

Vodolija (19. 1 - 18. 2)

Spoj Merkura i Lilit u desetoj kući donosi vam sukobe s autoritetima, roditeljima, šefovima, naročito sa ženama. Opozicija Sunca i vašeg vladaoca Urana donosi rasprave s ljubavnim partnerom, probleme sa sudskim sporovima.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Otvaraju vam se nove mogućnosti ako planirate odlazak ili već živite duže vreme u inostranstvu. Uspeh preko putovanja, visokog obrazovanja, rada sa strancima, dobijanje radnih viza ili dozvola. Hronične zdravstvene tegobe.