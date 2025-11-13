SUTRA JE SLAVA LEKARA: Morate da uradite jednu stvar za zdravlje, ovo su svi običaji

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici sutra obeležavaju Svete Kozmu i Damjana, u narodu poznate kao Svete Vrače. Prema narodnom verovanju, sutra treba da uradite jednu stvar.

Foto: Arhiva Novosti

Kako su Kozma i Damjan celog života isceljivali bolesne, postoji verovanje da na sutrašnji dan treba izgovoriti molitvu za ozdravljenje.

- Sveti besrebrenici i čudotvorci, Kozmo i Damjane, iscelite nemoći naše, besplatno ste dobili dar isceljenja, besplatno nam ga i darujte.-

Bolesni se zavetuju Svetim Vračima da će ih posebno poštovati i svetkovati ukoliko ozdrave, a u narodu se veruje da je na ovaj praznik dobro raditi teške fizičke poslove, ali i da se bez preke potrebe ne izlazi iz kuće.

Sveti Vračevi su krsna slava mnogih srpskih rodova i esnafa, pre svega lekara, iako nije crveno slovo u kalendaru. Ovaj praznik se slavi i kao zaštita od udara groma.

Praznik Svetog Kozme i Damjana-Vračevi, Srpska pravoslavna crkva molitveno slavi dva puta - 14. novembra po novom kalendaru, kada je umro Damjan, ali i 14. jula (po novom) kada je umro Kozma.

