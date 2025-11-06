OVO SE DEŠAVA POSLE 13 MESECI Astro savet za četvrtak, 6. novembar: Venera ulazi u Škorpiju - "od ljubavi do mržnje samo korak nas deli"

VENERA, planeta ljubavi, lepote, umetnosti, novca i uživanja, posle više od godinu dana, 6. novembra, u 23.14, ulazi u tajanstvenu, posesivnu Škorpiju, znak strasti, dominacije i novca, praveći kvadrat s Plutonom, koji upravlja Škorpijom.

Venera obično boravi oko tri nedelje u jednom znaku, a ove godine ostaje u Škorpiji 24 dana, do 30. novembra. To će se odraziti na ljubavni život ali i na posao i finansije svih znakova, a posebno Škorpija, Bikova (Venera u kući partnerskih odnosa), Vodolija, Lavova, kao i Vaga (Venera u kući ljubavi i novca), Riba (Venera u kući druge značajne emotivne veze), Ovnova (Venera u kući finansija i strasti)...

Pošto je Škorpija znak Venerinog izgona (egzila), tu su najbolje osobine ove planete izvitoperene. Osobe s natalnom Venerom u osmom zodijačkom znaku su magnetski, nekad i fatalno privlačne, a njihove emocije toliko duboke i intenzivne, da mogu stvarati velike probleme u ljubavnim vezama. Tranzit Venere preko Škorpije, naredna 24 dana, stavlja akcenat na strast, tajanstvenost, ljubomoru, kao i situacije u kojima "od ljubavi do mržnje samo korak nas deli", po sistemu toplo-hladno...

Emocije kod vodenih i zemljanih znakova biće naglašene, zbog čega će mnogi biti u iskušenju da uđu u paralelnu ili tajnu vezu, o čemu govori napet aspekt (inkonjunkcija) između Venere i retrogradnog Neptuna.

Kvadrat između Venere u Škorpiji i Plutona koji upravlja Škorpijom, donosi ljubomorne scene i rasprave, uglavnom zbog partnerove posesivnosti i potrebe za kontrolom. Ovaj aspekt takođe upozorava na probleme sa reproduktivnim organima, hemoroidima, ali nosi opasnost i od veneričnih bolesti.

Inkonjunkcija između Venere i retrogradnog Urana govori o iznenadnim raskidima, nekad zbog više sile, nekad zbog preljube. Posle toga, moguće su isto takve, nagle, obnove veza.