PATULJASTI TIRANIN: Završena polemika o poreklu Nanotiranusa

U SUMRAK doba dinosaurusa, okretan i svirep predator po imenu Nanotiranus lutao je zapadnim delom Severne Amerike, kao manja verzija Tiranosaurusa - otprilike desetine njegove telesne mase, ali sa nekoliko ključnih anatomskih razlika.

Nova studija sa Državnog univerziteta Severne Karoline i Prirodnjačkog muzeja Severne Karoline, objavljena u časopisu Nejčr, zaključuje da je Nanotiranus - koji je godinama bio u centru paleontološke debate o tome da li je ovaj predator bio samo tinejdžerska verzija Tiranosaurusa - u suštini bio poseban rod dinosaurusa.

Istraživači su proučavali fosilne primerke nanotiranusa iskopane 1942, 2001. i 2006. godine u Montani, koji datiraju pre oko 67 miliona godina, utvrdivši na osnovu karakteristika kostiju, uključujući godišnje prstenove rasta, da su jedinke bile zrele, a ne maloletne.

Takođe su otkrili da se Nanotiranus anatomski razlikuje od svog većeg rođaka po tome što ima više zuba, krestu ispred očiju, vazdušni sinus u određenoj kosti na zadnjem delu lobanje i prisustvo rudimentalnog trećeg prsta, za razliku od dvoprstog tiranosaurusa.

Nanotiranus i Tiranosurus potiču iz loze dinosaurusa mesoždera zvanih tiranosaurusi, ali nisu bili isti rod, rekli su istraživači. Rod je grupa blisko srodnih vrsta koje dele slične karakteristike. Na primer, lavovi, tigrovi, leopardi i jaguari pripadaju istom rodu pantera, ali svaki predstavlja drugu vrstu.

PATULjASTI TIRANIN

Naziv roda Tiranosaurus znači „gušter tiranin“, a naziv vrste „reks“ znači „kralj“. Naziv roda Nanotiranus znači „patuljasti tiranin“.

„Ti-reks je bio ogroman predator sa neverovatnom snagom ugriza. Nanotiranus je bio vitak, okretan predator koji je mogao da trči u krug oko kralja tirana“, rekla je paleontolog Lindzi Zano, vodeća autorka studije.

Prema njenim rečima, nova analiza okončava debatu o Nanotiranusu.

„Biološki nije moguće zaključiti da je on bio mladi Ti-reks“, rekla je Zano.

Razlika u njihovoj veličini bila je ogromna. Nanotiranus je bio oko 10 procenata telesne mase Ti-reksa, težak oko 700 kilograma naspram sedam tona. A bio je otprilike upola manji - dugačak oko 18 stopa naspram 40 stopa i visok 1.8 stopa naspram 13 stopa.

„Nanotiranus i Ti-reks su zapanjujuće različiti“, rekao je paleontolog Džejms Napoli sa Univerziteta Stoni Bruk u Njujorku, koautor studije.

„Nanotiranus je bio predator građen za brzinu i okretnost, sa dugim nogama, dugom njuškom sa zubima poput sečiva i snažnim rukama za manipulaciju plenom. Tiranosaurus je bio kolosalni predator građen za snagu, sa zdepastim nogama, ogromnom glavom, debelim zubima u obliku banane i znatno smanjenim rukama. Mislim da su se dve vrste povremeno sukobljavale, kao što predatori obično rade, ali duge noge i mala veličina Nanotiranusa ukazuju na to da je uglavnom lovio manji, brži plen od Tiranosaurusa“, rekao je Napoli.

