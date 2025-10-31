Panorama

DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 1. NOVEMBAR: Biku stižu dobre vesti, Lavu novac, Škorpiji javno priznanje, Vodoliji podrška nadređenih

Marina Jungić Milošević, astrolog

31. 10. 2025. u 20:00

SAZNAJTE šta vas u subotu, 1. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Trebalo bi da povedete više računa o tome kome se poveravate i s kim delite vaše ideje ili planove. Ljubavni partner vam zamera što se niste posavetovali s njim u vezi sa nekim poslovnim problemom.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Susret s osobom na položaju koja vam donosi dobre vesti. Budete tolerantniji prema saradnicima. Izbegavajte nepotrebne troškove. Voljena osoba je sklona preterivanju kada je reč o vašem odnosu. Oprez u saobraćaju.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Tranzit Meseca preko kuće karijere donosi vam mogućnosti za brzu zaradu preko honorarnog ili paralelnog posla. Skloni ste nelogičnim zaključcima, što inače nije vaša karakteristika, zato budite oprezniji s odlukama.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Odgovara vam trigon između vašeg vladaoca Meseca i Sunca ako vaše zanimanje ima dodirne tačke sa umetnošću, šou-biznisom, sportom ili privatnim preduzetništvom. Slobodne Rakove može da pogodi Amorova strela na kraćem putu.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Trigon između vašeg vladaoca Sunca u kući privatnog života i Mesecau u osmoj kući podstiče vašu intuiciju, donosi vam dobre ideje i novac preko samostalne delatnosti. Budite oprezniji i pažljiviji u komunikaciji sa ženama.

DEVICA (22. 8 - 23. 9)

Mesec, koji vlada vašim planovima, pravi trigon sa Suncem u kući dogovora, donoseći vam uspeh i novac preko kraćih putovanja, učenja, intelektualnih delatnosti, rođaka. Zategnuta komunikcija s voljenom osobom.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Prelazak Meseca, vladaoca vaše karijere, preko Riba nepovoljno utiče na komunikaciju sa saradnicima, ali trigon sa Suncem donosi uvećanje zarade. Trzavice u odnosu s voljenom osobom zbog njene opterećenosti poslom.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Trigon između Sunca u vašem znaku i Meseca donosi vam uspeh preko privatnog biznisa, umetnosti ili javno priznanje. Neko koga ste oduvek gledali kao prijatelja daje vam do znanja da gaji jake emocije prema vama.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Trigon između Meseca u kući privatnog života i Sunca podstiče vašu intuiciju i donosi vam dobre ideje, narolito kada je reč o nekoj samostalnoj delatnosti. Vanredni troškovi. Karać asprava s voljenom osobom.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Mesec obrazuje trigon sa Suncem u 11. kući što podstiče vaše ambicije u vezi sa privatnim poslom i donosi vam novac. Bračni ili dugogodišnji partner podržava vašu želju u vezi sa nekom važnom odlukom.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Prelazak Meseca preko kuće finansija donosi vam podršku autoriteta, nadređenih ili roditelja, kao i uvećanje zarade. Susret sa harizmatičnom osobom koja će ostaviti jak utisak na vas. Glavobolja.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Mesec u vašem znaku pravi sjajan aspekt sa Suncem u devetoj kući donoseći vam uspeh i novac preko vidokog obrazovanja, putovanja, stranaca ili pravnih pitanja. Rasprave s ljubavnim partnerom ne vode vas nikuda, popustite malo.

