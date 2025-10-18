Panorama

BEZBEDNOST NA NAJVIŠEM NIVOU: Kineskim ulicama patroliraju robotski psi (VIDEO/FOTO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 10. 2025. u 11:11

ULICAMA kineskog grada Handžou odnedavno uz policijske službenike patroliraju i psi, ali ne obični, već - robotski.

БЕЗБЕДНОСТ НА НАЈВИШЕМ НИВОУ: Кинеским улицама патролирају роботски пси (ВИДЕО/ФОТО)

Foto printskrin Fejsbuk/China Xinhua News

Za sada oni imaju samo tri zadatka, ali su njihovi nadređeni optimistični i veruju da će u budućnosti biti mnogo korisniji i učiniti grad bezbednijim i boljim mestom za život.

U Kini su roboti uveliko angažovani na svim mogućim pozicijama: oni rade u restoranima i kafićima raznoseći hranu i piće, u hotelima dočekujući goste, a odnedavno i u policiji, gde zajedno sa službenicima obilaze grad motreći na bezbednost stanovnika.

Robotski psi imaju "oči" odnosno kamere visoke rezolucije, kao i "mozak" koji pokreće veštačka inteligencija, zahvaljujući kojoj "pas" može da doživi okruženje i adekvatno reaguje u nekoj kriznoj situaciji i donosi pravovremene odluke.

ŠTA ĆE BITI ZADATAK OVIH "PASA"

Zadatak robotskih pasa, čija je upotreba u okviru snaga policije još uvek u fazi testiranja, trenutno je ograničen na prepoznavanje nepropisnog parkiranja, blokade drumskog saobraćaja i nesankcionisanog korišćenja strujnih objekata, pišu RIA Novosti.

Ukoliko "pas" uoči neki od ovih prekršaja, on automatski uključuje kameru i započinje snimanje, a snimci se direktno prosleđuju organima reda. Potom se oni koriste kao dokazni materijal u prekršajnom ili krivičnom postupku protiv građana.

Na radnom zadatku robotski psi trenutno mogu provesti između 3 i 4 sata - toliko autonomije im omogućava intergisana baterija. Nakon toga im je neophodno punjenje, kako bi mogli da nastave sa identifikacijom prekršaja u saobraćaju i na ulicama grada.

ŠTA KADA "PROBNI RAD" ROBOTSKIH PASA ISTEKNE

Predstavnici kineskog grada Handžou naglašavaju da robotski psi u budućnosti mogu ubrzati reakciju službi za hitne intervencije, budući da se snimanje i slanje podataka vrši u realnom vremenu. Zahvaljujući tome neki rutinski poslovi obavljaće se mnogo operativnije nego do sada.

Kada "probni rad" ovih robotskih pasa istekne, a ukoliko se oni pokažu kao efikasni i vredni članovi tima, njihov delokrug rada biće proširen - ne samo da će patrolirati većim brojem ulica, već će se polako specijalizovati i za identifikovanje drugih prekršaja.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 13

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN POBEDOM PREUZIMA PRVO MESTO: Crno-beli silno motivisani na teškom gostovanju u Bačkoj Topoli

PARTIZAN POBEDOM PREUZIMA PRVO MESTO: "Crno-beli" silno motivisani na teškom gostovanju u Bačkoj Topoli