BEZBEDNOST NA NAJVIŠEM NIVOU: Kineskim ulicama patroliraju robotski psi (VIDEO/FOTO)
ULICAMA kineskog grada Handžou odnedavno uz policijske službenike patroliraju i psi, ali ne obični, već - robotski.
Za sada oni imaju samo tri zadatka, ali su njihovi nadređeni optimistični i veruju da će u budućnosti biti mnogo korisniji i učiniti grad bezbednijim i boljim mestom za život.
U Kini su roboti uveliko angažovani na svim mogućim pozicijama: oni rade u restoranima i kafićima raznoseći hranu i piće, u hotelima dočekujući goste, a odnedavno i u policiji, gde zajedno sa službenicima obilaze grad motreći na bezbednost stanovnika.
Robotski psi imaju "oči" odnosno kamere visoke rezolucije, kao i "mozak" koji pokreće veštačka inteligencija, zahvaljujući kojoj "pas" može da doživi okruženje i adekvatno reaguje u nekoj kriznoj situaciji i donosi pravovremene odluke.
ŠTA ĆE BITI ZADATAK OVIH "PASA"
Zadatak robotskih pasa, čija je upotreba u okviru snaga policije još uvek u fazi testiranja, trenutno je ograničen na prepoznavanje nepropisnog parkiranja, blokade drumskog saobraćaja i nesankcionisanog korišćenja strujnih objekata, pišu RIA Novosti.
Ukoliko "pas" uoči neki od ovih prekršaja, on automatski uključuje kameru i započinje snimanje, a snimci se direktno prosleđuju organima reda. Potom se oni koriste kao dokazni materijal u prekršajnom ili krivičnom postupku protiv građana.
Na radnom zadatku robotski psi trenutno mogu provesti između 3 i 4 sata - toliko autonomije im omogućava intergisana baterija. Nakon toga im je neophodno punjenje, kako bi mogli da nastave sa identifikacijom prekršaja u saobraćaju i na ulicama grada.
ŠTA KADA "PROBNI RAD" ROBOTSKIH PASA ISTEKNE
Predstavnici kineskog grada Handžou naglašavaju da robotski psi u budućnosti mogu ubrzati reakciju službi za hitne intervencije, budući da se snimanje i slanje podataka vrši u realnom vremenu. Zahvaljujući tome neki rutinski poslovi obavljaće se mnogo operativnije nego do sada.
Kada "probni rad" ovih robotskih pasa istekne, a ukoliko se oni pokažu kao efikasni i vredni članovi tima, njihov delokrug rada biće proširen - ne samo da će patrolirati većim brojem ulica, već će se polako specijalizovati i za identifikovanje drugih prekršaja.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
PROMENE U KINESKOM VOJNOM VRHU: Smenjena dvojica najmoćnijih generala
17. 10. 2025. u 18:31
NOVA POSLEDICA TRGOVINSKOG RATA: Kina napušta Majkrosoftov format datoteka
16. 10. 2025. u 15:38
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
PRAVAC MAĐARSKA: Srbijo, upomoć! Kojim putem Putin stiže u Budimpeštu?
AKO Putin želi da leti do Budimpešte preko vazdušnog prostora EU, Mađarska bi prvo morala zvanično da odobri sletanje i poletanje njegovih državnih aviona koristeći ovaj zakonski izuzetak, što ne bi bio problem.
17. 10. 2025. u 20:10
Komentari (0)