ŽENA TRAŽILA RAZVOD: ČetGPT joj u šoljici kafe "video" da je muž vara

NEKADA su se brakovi raspadali zbog ljubavnih pisama skrivenih u fiokama ili loše sakrivenih poruka na telefonu. Danas, dovoljna je šoljica kafe i - pristup veštačkoj inteligenciji.

U jednom malom mestu u Grčkoj odigrala se prava sapunica. Istina, priča deluje kao deo scenarija za neku komediju, ali se, kako kažu stanovnici ovog mesta, zaista dogodila - žena je zatražila razvod nakon što je veštačka inteligencija, a konkretno ČetGPT u šoljici kafe "videla" ljubavnu aferu njenog muža.

SVE JE POČELO KAO ŠALA

Žena, koja je, inače, u braku već dvanaest godina, odlučila je da tradicionalnu praksu gledanja u šoljicu kafe podigne na viši, savremeniji nivo. Umesto da pozove neku iskusnu gataru, ona je slikala ostatke taloga kafe koji su ostali u šoljici njenog muža i poslala sliku AI alatu, tražeći od njega da protumači šta vidi.

Odgovor koji je dobila je šokirao: veštačka inteligencija, umesto da predvidi lepu zajedničku budućnost, otkrila je da muž navodno mašta o misterioznoj ženi čije ime počinje na slovo "E" i da će uskoro započeti vezu s njom. Pored toga, u njenoj šoljici, ČetGPT je video da je preljuba već u toku i da ta druga žena želi da im uništi porodicu.

Prema rečima (uskoro bivšeg) muža, koji se potom pojavio u grčkoj televizijskoj emisiji "To Proino", sve je počelo kao bezazlena igra: "Ona voli te moderne stvari", rekao je on. "Napravila nam je kafu, slikala šoljice i onda je htela da vidi šta će ČetGPT da kaže. Iskreno, meni je to bilo smešno".

VRAG JE ODNEO ŠALU

U početku je nesrećni čovek mislio da se njegova supruga šali, ali kada ga je zamolila da svoje stvari spakuje i napusti porodični dom, shvatio je da je vrag odneo šalu. "Tri dana kasnije dobio sam i poziv od advokata, pošto nisam hteo pristati na sporazumni razvod", prenosi lokalni portal "Grik Siti Tajms".

Slučaj je, naravno, izazvao ogromno interesovanje, a javili su se i pravi "čitači" šoljica kafe, koji ističu da čitanje taloga nije tako jednostavno. Pored same šoljice, mora se pažljivo posmatrati i pena, kao i tanjirić - sve to čini celinu koju samo iskusno, istrenirano oko može pravilno da protumači.

Njegov advokat naglašava da tumačenje taloga iz šoljice kafe od strane veštačke inteligencije nema nikakvu pravnu težinu, te da je muškarac, po svim dokazima, apsolutno nevin. Na kraju, ostaju pitanja: živimo li u doba kada ljudi više veruju AI alatima nego razumu i koliko daleko smo spremni da idemo u potrazi za istinom?

