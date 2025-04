OBAVEZNO ISKORISTITE OVAJ PERIOD Horoskop „Novosti“: Mlad Mesec u Biku dešava se jednom godišnje i evo šta nam donosi

JEDNOM godišnje, mlad Mesec (Mlađak, Sunce i Mesec na istom stepenu jednog znaka) nađe se u Biku, znaku ljubavi, novca, blagostanja, uživanja i hrane (koja simbolizuje nagon za opstankom, preživljavanjem).

Ove godine ta Mesečeva faza dešava se na sedmom stepenu (stepen Vage kojim kao i Bikom upravlja Venera, planeta ljubavi, novca, umetnosti, hrane) Bika, 27. aprila u 21.32. Donosi nam svežu energiju i pruža priliku da postavimo nove ciljeve i krenemo novim putem.

Bik je fiksni (stabilan, jaka volja), ženski, zemljani znak, a Mesec koji upravlja našim raspoloženjem, emocijama i ranjivošću, porodicom, domovinom, majkom, nežnijim polom, egzaltiran je u Biku gde se oseća kao kod svoje kuće, prijatno i sigurno.

Ovogodišnji mlad Mesec u Biku će najviše osetiti fiksni znaci (posebno Bik i Škorpija, a zatim Lav i Vodolija) kojima donosi promene i nov početak u oblastima života koje simbolizuje kuća koja zahvata znak Bika u njihovom ličnom horoskopu. Bikovima donosi promene na ličnom planu, u odnosu s voljenom osobom, poslovnim partnerima i članovima porodice, kao i u sudskim procesima i javnim delatnostima. Škorpije očekuju promene u partnerskim i porodičnim odnosima, kao i u karijeri.

Promene očekuju i svakoga čije se Sunce, Mesec, Merkur, Venera, Mars, Jupiter, ascendent, descendent, osa četvrte ili desete astrološke kuće, nalaze na šestom, sedmom ili osmom stepenu Bika, Škorpije, Lava ili Vodolije.

Pojava mladog Meseca, kao i svaki događaj, može da se predstavi horarnim horoskopom (horoskopom događaja). Kada se on uporedi s vašim ličnim ili solarnim (godišnjim, od rođendana do rođendana) horoskopom, možete da saznate šta vas očekuje do narednog mladog Meseca u Biku, a još preciznije, narednih mesec dana, do pojave mladog Meseca u Blizancima.

Podznak horoskopa ovogodišnjeg mladog Meseca u Biku je na sedmom stepenu tajanstvene, strastvene, osvetoljubive Škorpije, ali u konjunkciji sa Fortunom (Tačkom sreće). Naglašene su peta i sedma astrološka kuća, što pokazuje oblasti života koje će biti naglašene. Peta simbolizuje ljubav, decu, kreativnost, motivaciju, sport, seks, igre na sreću, brzu zaradu. Sedma kuća predstavlja partnerske odnose, brak, javne delatnosti, umetnost, sudske procese, medije.

Mlad Mesec pravi kvadrate s Marsom u Lavu i Plutonom u Vodoliji, trenutno u egzaktnoj opoziciji, koji Lavovima donosi izazove i promene u karijeri, a Vodolijama u porodičnim odnosima (što obuhvata i porodični ili drugi vid privatnog biznisa).

Mars i Pluton su već dva puta pravili opoziciju zbog retrogradnog Marsa: prvu, 3. novembra u Raku i Jarcu, drugu 3. januara, s retrogradnim Marsom u Lavu i Plutonom u Vodoliji, a sada se taj aspekt dešava treći put i donosi razrešenje, jer mlad Mesec obrazuje T-kvadrat (dva kvadrata i jedna opozicija) s Marsom i Plutonom. Ti aspekti podstiču napetost, sukob svesti (Sunce) i podsvesti (Mesec), emotivnu ranjivost ali i podložnost fizičkim povredama. Kako bismo otvorili put promenama u našem životu, trebalo bi da budemo strpljiviji i da prepoznamo šta nas to koči i drži u stagnaciji.

Venera, vladalac Bika i ovogodišnjeg mladog Meseca, koja je pre dve nedelje krenula direktnim hodom, još malo (do 30. aprila) će boraviti u Ribama, znaku svoje egzaltacije. Ova planeta pravi konjunkciju sa Saturnom i severnim Mesečevim čvorom i približava se trećoj egzaktnoj konjunkciji s Neptunom (2. maja), ali sada u Ovnu.

Spoj Venere i Saturna pojačava povezanost s ljubavnim partnerom i obnovu poljuljanih odnosa. A spoj sa severnim Mesečevim čvorom daje na značaju odlukama koje donosimo u vreme mladog Meseca. To će mnogima pomoći da progledaju posle perioda iluzija u kojima su bili zarobljeni, kao i da jasnije sagledaju i sebe i partnere koje su idealizovali.