NAJVEĆI GLEČER U ITALIJI TOPI SE ZABRINJAVAJUĆOM BRZINOM: Leta nikad toplija, zimi snega gotovo da nema

DOBRO ste čuli, Italija ima glečere! Iako su glečeri sinonim za sam sever i jug naše planete, Italija koja je ovog leta zabeležila rekordnih 47 stepeni Celzijusa takođe ima glečere.

Foto Shutterstock

Alpi i Dolomiti imaju ogromna prostanstva prekrivena ledom, a Kristijan Ferari koji je predsednik Glaciološke komsije Društva tridentsih planinara, zadužen je zajedno sa kolegama ove organizacije da prate glečere u alpskim regionima Italija.

Analizirajući fotografije najvećeg glečera u Italiji pod nazivom Adamelo, došli su do zabrinjavajućih zaključaka.

- Zaista nema mnogo nade. Tokom poslednjih 10 godina, glečer je stalno gubio vodu. - rekao je.

Kako prenosi Nju Jurop, 2023. godina je bila "brutalna", sa temperaturama koje su dostizale 48 stepeni Celzijusa što je samo 8 stepeni ispod temperature američke Doline smrti.

- Pre 2022. merili smo u proseku stopu topljenja od 15 metara godišnje. Ali prošle godine, kada je bilo jako toplo, izmerili smo 139 metara topljenja. Razlika je astronomska - rekao je Ferari.

Padavine su takođe sve ređa pojava,a Viši institut za zaštitu životne sredine i istraživanja, ISPRA, padavine su prošle godine pale na 4% u poređenju sa periodom od 1991-2000.

Ovaj nedostatak padavina, kaže Ferari, predstavlja ogroman problem za glečere jer stabilnost zavise od svežih snežnih padavina koje su takođe postale sve ređe širom italijanskih vrhova, da su neka skijališta morala da počnu da koriste topove za veštački sneg kako bi ostala otvorena.

Sam blok glečera Adamelo je debeo 240 metara, ali su od 19. veka, razvučena, vrela leta i proređen sneg potisnuli ledeni pokrivač za 2,7 kilometara i očekuje se da će potpuno nestati u nekom trenutku između 2060. i 2100. godine.

- Još jedan razlog zašto je to problem je to što sada ima više klizišta u Italiji. Ako Adamelo potpuno nestane, šta bi bilo na mestu da spreči tako nešto? To vas tera da se zapitate šta će se sledeće dogoditi - rekao je Ferari.

Na pitanje lista koji se tiče ostalih glečera u Italiji, Ferari je izjavio da su skoro svi ostali Alpima i Dolomitima tope istom brzinom a ni koji se nalaze najniže su prvi na udaru.

2022. godine, 80 metara širok deo glečera Marmolada u Dolomitima Trentino se prepolovio. Lavina leda i kamenja ubila je 11 ljudi i stvorila dovoljno jaku silu da se registrovala na opremi za detekciju zemljotresa.

Prema ekspertima, upravo taj glečer će se potpuno rastopiti u narednih 25 do 30 godina - to je čak i ranije od Adamela.

- Ako ovaj glečer ode, biće pravi problem. To je izvor vode i bez njega ne mogu da zamislim šta bi se desilo sa našim rekama i potocima – i sa našim ekosistemom. - zaključuje Ferari.