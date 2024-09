NOVINA NA APLIKACIJI GUGL MAPE: Gugl će označavati lokacije sa potencijalno lažnim recenzijama

OCENjIVANje objekta sa više naloga, korišćenje posebnih softvera poput botova, namerno objavljivanje isuviše dobrih recenzija koje nisu istinite - svemu ovome će Gugl uskoro stati na put.

Oni biznisi koji svoje ocene na najpopularnijem pretraživaču budu ulepšavali susrešće se sa ozbiljnim posledicama - od javnog obeleežavanja, pa sve do restrikcija.

Ocene koje objekti imaju na Guglu mnogima su glavna vodilja u donošenju odluka - oni sa izvanrednim recenzijama korisnika obično ulivaju više poverenja i bivaju češće posećivani, dok se oni sa negativnim ocenama u većini slučajeva izbegavaju. Sve bi bilo u redu da je ocenjivanje na Guglu uvek iskreno i istinito. Međutim, nije. Baš iz tog razloga kompanija je odlučila da obeležava objekte sa potencijalno lažnim korisničkim recenzijama.

DOPRINOS KORISNIKA NA GUGL MAPAMA JE ZNAČAJAN

Odluka Gugla da uklanja lažne ocene korisnika i obeležava objekte koji nesavesno posluju proistekla je iz politike kompanije, koja je vrlo striktna po tom pitanju - recenzije treba da oslikavaju iskren doživljaj korisnika po pitanju nekog mesta ili kompanije. Bilo kakve malverzacije u ocenjivanju, poput objavljivanja recenzije sa različitih naloga koji pripadaju istom korisniku ili korišćenja emulatora (posebnih softvera) biće vrlo strogo kontrolisani.

KAKO GUGL ZNA DA JE RECENZIJA LAŽNA

Još uvek nije poznato na koji način će Gugl praviti selekciju između recenzija korisnika koje su iskrene i merodavne i onih koje su plod internet manipulacija. Ali, ono na šta se oslanjaju stručnjaci Gugla jeste to da bi vlasnici objekata i biznisa mogli sami da počnu da uklanjaju fabrikovane ocene, kako bi predupredili da dođu u situaciju da budu obeleženi, a samim tim i javno osramoćeni, preneo je portal The Verge.

ŠTA ČEKA ONE KOJI BUDU UHVAĆENI U PREVARI

Osim toga, vlasnici biznisa bi se mogli susresti i sa drugim, obziljnim posledicama i restrikcijama, poput privremene zabrane dobijanja recenzija od korisnika, kao i sakrivanja postojećih, čak i ako su one istinite. "Biznis nalozi ne smeju da predstavljaju sadržaj koji nije u skladu sa njihovim proizvodima, uslugama i lokacijom", navodi se. Da li će se one odnositi i na one koji sami primete lažne ocene i prijave ih Guglu, ili na sve - još uvek nije poznato.

