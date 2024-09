UPOZNAJTE SIGME, NAJREĐU VRSTU ŽENA: Magnetski privlačna usamljena vučica

OSIM što je 18. slovo grčkog alfabeta, sigma u sistemu grčkih brojeva ima vrednost 200, koristi se prilikom sabiranja ali i, gledano prema arhetipovima ličnosti, označava poseban tip žena, onaj najređi.

Foto Shutterstock

Prema pojedinim navodima, pod sigme spada samo 0,1 procenat celokupne ženske populacije na svetu, što im nimalo ne smeta da, pogotovo u poslednje vreme, privlače sve veću pažnju, te se o njima „šuška“ širom planete.

Za razliku od alfa žena, koje su svojevrstan pandan alfa muškarcima, sigme se često opisuju kao vukovi (odnosno vučice) samotnjaci. Zagonetne su i često neshvaćene, nezavisne, samopouzdane i povučene. Međutim, to ne znači da su usamljenici. Iako uživaju u samoći i dubokoj introspekciji, sposobne su da stvore kvalitetne veze sa drugima. Ali, po pitanju odnosa, više vrednuju kvalitet od kvantiteta.

One su te koje povremeno krše društvene norme, odnosno ne pridržavaju ih se osim ako se ne uklapaju i u njihova poimanja vrednosti sveta, niti traže potvrdu od drugih. Umesto toga, same kroje svoj put, marširaju u ritmu sopstvenih bubnjeva, oslanjajući se na ličnu procenu i sposobnosti. Jednostavno, rade šta žele, baš onda kada to žele. Kada požele, svetu, ili onom manjem broju odabranih, pokazuju svoju šarmantnu i harizmatičnu stranu ličnosti.

U potrazi za istinom one delaju prkosno, osporavajući pretpostavke i pokrećući neprijatne teme, od kojih ostali zaziru. Često ih nazivaju pobunjenicima koji ne prate stado i ne plaše se da dovode u pitanje opravdanost pojedinih važnih naredbi, koje se odnose na veći broj ljudi.

Foto Shutterstock

To može biti opasno po one koji su potpuno zadovoljni svojim neznanjem, jer sigma žene ne oklevaju da se suprotstave ljudima koji su na poziciji moći. Znaju da budu pregrube u obraćanju ako nisu naučile da ublaže svoju iskrenost i svedu je na diplomatsku meru prilikom obraćanja. Lako mogu, bez ikakve loše namere, da odgurnu ljude od sebe upravo zbog te neogoljene direktnosti koju druga strana često pogrešno tumači kao grubost.

Jedan od najintrigantnijih aspekata sigma žene je njena misteriozna aura. Ona nije tip žene koji traži da je obasjava svetlost reflektora, ali njeno prisustvo se uvek oseća. Samopouzdanje joj je tiho ali snažno, prvilači druge sebi bez ikakvog očiglednog napora. Ova zagonetna priroda često navodi ljude da žele da saznaju više o njoj, ali im otkriva samo ono što sama odabere, zadržavajući osećaj mističnosti.

INOVATIVNI STRATEG

Mnogi se plaše ove vrste žena, zbog njihovih jedinstvenih sposobnosti. U profesionalnom domenu sigme se ističu svojim strateškim razmišljanjem i prilagodljivošću. S obzirom na to da nisu ograničene tradicionalnim hijerarhijama, često pronalaze inovativne načine pomoću kojih ostvaruju svoje ciljeve. Udobno se osećaju dok rade same, ali, zbog odličnog razumevanja međuljudskih odnosa, efikasne su liderke kada situacija to zahteva od njih.

Foto: Free Images Pixabay

Međutim, nekonvencionalan pristup životu katkada im stvara nesporazume sa osobama tradicionalnijih shvatanja. Njihova samodovoljnost često drugima deluje kao povučenost, što im otežava uspostavljanje veza sa onima koji ne razumeju njihovu jedinstvenu perspektivu. U svetu koji mahom pokušava da kategoriše i „etiketira“ sve, sigma žena ističe se time što je ono što jeste, samom svojom prirodom. Snažan je primer toga šta znači živeti autentično, beskompromisno prihvatajući svoju jedinstvenost. Iako je retka „zverka“ njen uticaj na svet i sve ljude oko sebe izrazito je dubok. Reč je o posve fascinantnom arhetipu, koji predstavlja lepotu retkosti i unikatnosti u svetu stereotipa.

Za razliku od ostalih tipova žena koje se najčešće oslanjaju na „spoljašnje“ vođstvo ili potvrdu izbora, sigma dama veruje svojoj intuiciji. Vođena je ovim snažnim unutrašnjim kompasom, kako na profesionalnom tako i na ličnom planu. Njen pristup se ne odnosi na pobunu protiv ustaljenih normi već je verna svojim vrednostima i uverenjima čak i kada su im suprotna.

Sa kim se slaže Kada su ljubavni odnosi u pitanju, sigma žene kompatibilne su sa alfa i sigma partnerima, zato što više vole ljude koji su asertivni, nezavisni i izgaraju u svemu što rade, dajući celog sebe. Tako muške alfe i ženske sigme mogu biti odlični partneri jer je alfa uvek u centru pažnje, dok joj sigma rado pomaže. Međutim, mogu naići na poteškoće i imati vatrometski burne nesuglasice pošto oboje žele da imaju kontrolu. Sigma žene su manje kompatibilne sa beta partnerima, jer ne vole pasivne osobe. S druge strane, dva sigma partnera uglavnom se dobro razumeju i voleće se sve dok su oboje dovoljno posvećeni vezi i tome da ne dođe do njihovog rastanka.

Još jedna odlika ovog tipa žena je otpornost. Poteškoće na životnom putu ne odvraćaju je od nastavka šetnje, već na njih gleda kao na prilike za rast i učenje. Kroz životne uspone i padove ona plovi smireno i staloženo, retko kad gubeći hladnokrvnost. Upravo ova crta otpornosti čini je stubom snage za sve one koji čine njen krug najbližih. Iako možda nema veliki krug prijatelja njen uticaj i podrška snažno i duboko utiču na one sa kojima je odlučila da se blisko poveže.

LjUBAVNI ODNOSI

Kako u rodbinskim i prijateljskim, tako i u ljubavnim odnosima sigma žena ceni dubinu i autentičnost. Ne zanimaju je površne interakcije, niti prolazne veze. Umesto toga, traži ljubavni odnos u kom će naći istinsko razumevanje i priliku za zajednički rast. Ima veoma visoke standarde i neće se skrasiti sa nekim ko ih ne ispunjava. Pritom, ne voli osećaj da gubi kontrolu.

Veoma je izbirljiva u pronalaženju emotivnog partnera. No, to ne znači da je stalno nezadovoljna nečim, već da tačno zna šta želi i kako želi da se to/taj dogodi, razvija, pa i izgleda. Nećete često naići na sigma ženu koja plače zato što joj je neko slomio srce. Pre ćete čuti da je ostavila voljenu osobu jer nije mogla da ispuni njene standarde.

Foto: pexels.com

U ljubavi i prijateljstvu ona je krajnje lojalna i posvećena. Odana je, iskrena i nikada ne osuđuje partnera. Kada sigma žena ulaže u nekoga, ona to čini svim srcem, nudeći nivo dubine i razumevanja koji je redak u odnosima, podjednako kao i njen tip ličnosti. Pažljivo bira koga će pustiti u svoj život i srce a izabranika nikada neće izdati, bez obzira na sve. Biće tu i u dobrim i u lošim danima.

Veoma je iskrena, uvek će voljenoj osobi sve reći onako kako jeste, čak i kada to zahteva malo grublji način. Ništa manje od potpune iskrenosti ne očekuje ni od svog dragana, a ako je slažete postoji velika verovatnoća da će zauvek prekinuti odnos sa vama, izbaciti vas iz svog života tako nedvosmisleno da mu ne možete više nikada ni izdaleka priviriti.

Deo njene misterioznosti leži u tome što nikada ne tračari i ne bi otkrila tajnu koju ste joj poverili ni za živu glavu. Sve emocije, pa i one koje oseća prema vama, čuva blizu svog srca, ne govori o njima olako pred svima, tako da ćete verovatno vi morati da budete taj koji će ostalima govoriti o vašoj ljubavi. Ona će je naprosto samo pokazivati i živeti je i tek ponekom odabranom prozboriti o njoj.

Foto Shutterstock

Svojom magnetskom privlačnošću vabiće mnoge ka sebi, te, ako ste ljubomorni po prirodi, to vam može predstavljati problem. No, ako se setite da vas nikada neće izdati, naučićete da prihvatate da su svi ti ljudi naprosto privučeni i opijeni unutrašnjom lepotom i snagom vaše sigme, ali da je ona, na početku, u sredini i na kraju dana, samo vaša.

Može vas buniti i to što je vaša ljubljena uvek otvorena za nova iskustva i izazove, vazda spremna za upuštanje u avanturu, nove situacije je ne plaše nimalo. Želi da istražuje svet i pritom nauči više o sebi, pa čak i kada to radi sama, bez vas. To, i dalje, ne znači da će odlepršati od vas čim je nešto (ako ste zabrinuti muškarac čitajte „neko“) novo fascinira. Ostaće vam verna sve dok joj pružate ljubav i priliku za zajednički rast.

Nedostatak životne ambicije udaljiće je od vas, zato se trudite da je nikada ne izgubite. Ni ambiciju ni vašu sigma ženu. Jer obe su vam itekako potrebne za rast, životnu radost i prosperitet na svim poljima. Stagnacija na bilo kom životnom polju je užasava. Pošto je svakodnevno posvećena samousavršavanju i u svemu vidi priliku da nauči nešto novo, ona stalno želi da se na neki način poboljša ne bi li ostvarila svoje ciljeve. Zna da je za dobijanje onog što želi potrebno vreme i ne plaši se da posveti mesece, pa čak i godine, tome.

Foto Shutterstock

Na isti način će biti uz vas i posvetiti se vašem napretku na svim poljima, sve dok u vama ima ambicije. Verovaće u vas čak i više no što vi sami verujete u sebe, ukazujući vam na sve mogućnosti vašeg potencijala, koje će nepogrešivo prepoznati. Davaće vam krila i potom uživati u vašem letu na do tada neslućenim visinama.

Uz to će, istovremeno, rasti sa vama, učeći nešto novo iz vašeg polja interesovanja, kao i o sebi i svojim mogućnostima pozitivnog uticaja na bližnje svoje. Postoji li nešto lepše u životu od iskrene sreće koju osećamo zbog dobrobiti nama bliske osobe? Još ako smo imali udela u njenom postizanju, zaista je samo nebo granica. Sreće, zahvalnosti, vere, ponosa i neizmerne, rečima neopisive dobrote.