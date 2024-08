KRAJNJI CILJ JE JUPITER: Nova misija evropske svemirske agencije

EVROPSKA svemirska agencija (ESA) uputiće ove nedelje svoj modul Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) da obavi prolaz pored Zemlje i Meseca i izvrši prvi dvostruki gravitacioni asistencioni manevar u svemiru.

Foto: Free Images Pixabay

Ova delikatna, visokorizična operacija je ključna za uspeh misije ESA da do jula 2031. godine ovu robotizovanu letelicu vrednu 1,6 milijardi evra dovede do cilja, planete Jupiter, prenosi britanski Gardijan.

Na mestu svoje glavne misije robotizovana letelica će započeti istraživanje dva Jupiterova meseca- Evrope i Ganimeda, u pokušaju da pronađe znake života koji možda postoje u okeanima prekrivenim ledom na tim nebeskim telima.

Međutim, manevrisanje će zahtevati izuzetno preciznu navigaciju i najmanja greška mogla bi da skrene letelicu Juice kursa i ugrozi misiju, upozorila je ESA.

"To je kao prolazak kroz veoma uski hodnik i to veoma, veoma brzo: pritiskanje akceleratora do maksimuma na milimetarski precizno određenoj trasi", rekao je Injacio Tanko menadžer operacija Juice.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - RUSKA SEVERNA FLOTA: Pogledajte vežbe protivpodmorničkog ratovanja u Barencovom moru