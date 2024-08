PRAVA LJUBAV IPAK BROJI GODINE? Iako se smatra da ova razlika nije bitna, neslaganje je gotovo zagarantovano

„ZAR ne znaš da prava ljubav godine ne broji, zar ne vidiš da mi tvoja mladost lepo stoji...“ pitao je Željko Samardžić još 2009. u pesmi koja je vrlo brzo postala hit a pevuši se i dan-danas, verovatno zbog tematike koja pogađa mnoge.

Foto Shutterstock

Partneri među kojima je velika razlika u godinama oduvek su preplitali svoje prste i srca, nekada kradomice, zbog moguće osude javnosti, nekada javno, baš u inat i uprkos svima. U poslednje vreme ovakav ljubavni scenario sve više je društveno prihvatljiv, te i u javnosti, svetskoj i našoj, često nailazimo na primere poznatih ličnosti koje naglas vole mlađe ili starije. Ljubav ne bira, ako je prava ona proističe direktno iz srca, vešto zaobilazeći znakove koji mozgu signaliziraju ka raciju. No, kada ovakva ljubav (p)ostane realnost, s vremenom počinje da se spotiče o prepreke na koje možda ne bi nailazila da dvoje njenih aktera ne deli jaz u godinama.

Kolika razlika u godinama kod partnera se smatra prihvatljivom i neosetnom u smislu da ih ne remeti više nego da su približnih godina objašnjava nam msr Ivana Stevanović, pedagoški savetnik–nastavnik, psihoterapeut:

Foto: Shutterstock

- Možda nije dobro nazivati razliku u godinama u partnerskim odnosima prihvatljivom ili neprihvatljivom, jer bi to moglo da se doživi kao osuda. Velika razlika u godinama može biti izazov za partnersku relaciju u različitim segmentima. Ipak, ako bismo sagledavali partnerski odnos samo kroz taj parametar onda bismo mogli reći da su oni sa velikom razlikom u godinama podložniji konfliktima, jer do njih, kao i do neslaganja, pre svega dovode različitosti među partnerima. Jedna od važnih jeste i velika razlika u godinama. Imajući u vidu kompleksnost teme, trebalo bi da imamo na umu da često to nije jedina različitost kod ovakvih emotivnih partnera, mahom je prate i nivo obrazovanja, interesovanja, stavovi, uverenja, životno iskustvo, očekivanja.

- Važno je da znamo da je svaka osoba drugačija. Struktura ličnosti, temperament, karakter određuju kako se nosimo sa pojedinim izborima i događajima u životu. Nije dobro bilo koji problem u partnerskom odnosu sagledavati samo kroz godine, jer je uvek dublji i odnosi se na relaciju dvoje ljudi i sve ono što je svako od njih uneo u njega. Pojedina istraživanja i preliminarni podaci su pokazali da razlika od 15-20 godina i veća stvara više konflikata i neslaganja u partnerskim odnosima. U praksi možemo videti i da partneri koji su vršnjaci ili je razlika među njima od pet do 10 godina, mogu dolaziti do konflikata. Dakle, svaki par i odnos je priča za sebe i jedan parametar neće biti dovoljan da se o odnosu kao celini govori.

Foto: Shutterstock

Zašto pojedini muškarci biraju mnogo mlađe žene? A vremešne žene mlađane muškarce?

- Razlozi izbora partnera i motivacija za svakog od nas je individualna. I muškaraci i žene mogu imati različite motive, razloge i potrebe. Svaka osoba ima svesno i nesvesno. I svaki naš izbor partnera biće uvek kombinacija i svesnog i nesvesnog. Ono što ipak možemo reći je i da muškarci i žene kada biraju mnogo mlađeg ili starijeg partnera/partnerku prave izbor i odluku koja je doneta više nesvesno nego svesno. Reč je o obostranom izboru, koji je većim delom nesvesni. Potrebno je da odnos sagledamo kao nelinearan, jer emotivna veza je interpersonalni odnos kao i svaki drugi i nije jednostran po pitanju izbora. Naravno da svako od učesnika može da navede kognitivne razloge zašto je ušao u vezu, ali kada se pojave neslaganja na partnerskoj terapiji često možemo da vidimo da su u osnovi razlozi za izbor partnera bili više nesvesni, nego svesni. Tada i očekujemo da bude konflikata i izazova u emotivnom odnosu. Isto tako, kroz partnersku psihoterapiju možemo dođi i do toga da su partneri na neki način imali ponovljene izbore, da nisu prvi put odabrali na ovaj način.

Zbog čega je kod nas uobičajenije da muškarac ima mnogo mlađu devojku nego žena mlađeg partnera?

- Mi smo tradicionalna sredina sa mnogo stereotipnih ponašanja. Kontekst koji ima niz očekivanja ispunjenih iracionalnim uverenjima, a samim tim i nameće stereotipne uloge i muškarcima i ženama, što je povezano sa njihovim tretiranjem u društvu. U našem kontekstu se kao tradicionalnom često više odobravaju muške odluke. Možemo da primetimo u štampi, na društvenim mrežama, televiziji da se na skriveni način nekada i podrazumeva da muškarcu „pripada“ mnogo mlađa žena, dok sa ženama nije tako. Žene će u ovim situacijama biti podložnije kritikama, uvredama, omalovažavanju i ogovaranju jer su izabrale mnogo mlađeg partnera nego muškarci. Naš tradicionalni skript i naša kultura su u nekim situacijama i dalje više naklonjeni muškarcima nego ženama. Ovakve odluke i postupci muškaraca retko su kritikovani, dok je kod žena obrnuto.

Jasne granice sa okolinom Kako da se postave da ih ne bi mnogo doticalo mišljenje i neizbežno etiketiranje zluradih? - Kada u partnerskom odnosu dozvolimo da mišljenje drugih postane važnije od samog odnosa tada bi trebalo da se zapitamo koliko zaista čuvamo svoju vezu i koliko nam je ona važna. Jedan od segmenata zdravog partnerskog odnosa je obostrana težnja dvoje da ga čuvaju i imaju jasne granice sa okolinom (prijateljima, primarnom porodicom, kolegama) po pitanju svoje veze – kaže Ivana Stevanović.

Šta ovi „mlađi“ vide u starijima? Da li je tu reč o pravoj ljubavi ili fascinaciji? Ima li u takvom odnosu i određenih (ne)svesnih projekcija, pa traže u partneru majku, oca, nekog ko će da brine o njima i štiti ih, na prvom mestu?

- Teško je odgovoriti šta neko u kome vidi, to je individualna priča. Svi izbori bliskih ljudi (partnera, prijatelja) usko su povezni sa našim ranim razvojem (prve tri godine života) i odnosom, ulogom i pozicijom koju smo kao dete imali sa roditeljima. Pre svega to nije jednostrani izbor, jer kako neko bira starijeg partnera tako je i druga osoba izabrala mlađeg – to je odnos u kome se dve osobe biraju. Tako i kod svakoga ko odabere mnogo mlađu ili stariju voljenu osobu možemo da kažemo da to ima veze velikim delom sa razvojem, ali dok ne odu na psihoterapiju ne možemo da kažemo zašto, koji su motivi i šta tačno iz razvoja se na taj način odigrava kroz izbor starijeg/mlađeg partnera. Ima primera u praksi gde izbor partnera sa velikom razlikom u godinama nije samo stvar priče iz odnosa sa roditeljima. Ne znamo šta neko očekuje od partnera koji je znatno stariji ili mlađi, brigu, pažnju ili nešto treće, to je individualno.

Doživljavaju li katkad stariji partneri mlađeg i kao neku vrstu statusnog simbola?

- To je velika tema i, kao i u prethodnom pitanju, sve je individualno. Uvek je sve moguće, ali ne možemo reći da je svaki put to jedni motiv zbog kog neko bira mlađeg partnera/partnerku. Ipak, ako se u nečijem životu ponavljaju odabiri mnogo mlađih partnera, pa je u mlađim danima partner/partnerka bila mlađa 10 godina, a u zrelijim godinama i do 30-40 godina, možemo se zapitati zašto on bira isključivo i oduvek samo mlađe partnere, šta na taj način postiže i kako sebe vidi kao partnera/partnerku.

Foto: Shutterstock

Koji su najčešći razlozi za nerazumevanje i svađu među njima?

- Velika razlika u godinama kreira niz različitosti kod partnera: stavove, uverenja, potrebe, način na koji vide vaspitanje i roditeljstvo, očekivanja od emotivnog odnosa, ulogu u njemu, životno iskustvo, a ponekad i nivo obrazovanja, ostvarenost u karijeri... Sve to ume da predstavlja disbalans koji može opeteretiti odnos. Veliki broj različitosti u partnerskom odnosu vodiće neslaganju. Za zdravu i funkcionalnu emotivnu vezu je važno da partneri imaju sličnosti, zajednička interesovanja, stavove i da isto žele od odnosa.

Na koje sve izazove nailaze prilikom odgajanja dece?

- Izazove će predstavljati stavovi, uverenja, nivo obrazovanja, vaspitanje u porodici porekla, odnos partnera sa svojim roditeljima i otvorenost u njemu, te kako se gleda na obrazovanje deteta i na obaveze koje bi trebalo da ima. Sve ovo veoma je važno za vaspitavanje dece kod svih parova, ali kod onih sa velikom razlikom u godinama može nekada biti jedan od težih iazova za zajednički život. Često vidimo da dvoje tek kada dobiju dete uvide na koliko nivoa se razlikuju. Za sve partnerske odnose dolazak deteta je lep i važan trenutak, ali i stresan po brak. U svojoj psihoterapijskoj praksi primetila sam da je partnerima sa velikom razlikom u godinama dolazak deteta izazovniji i da se češće u odnosu pojavljuju problemi oko stvari koje su uvek bile prisutne, ali se nisu na taj način doživljavale sve dok nisu dobili dete.